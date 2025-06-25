海難救援化敵為友 陳盡川出面說明漂流經過

陳盡川經過一夜休息，出面說明漂流原因。（郭偉民提供）

2025/06/25 11:59

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖海洋保護志工團隊隊長陳盡川，昨（24日）在鋤頭嶼潛水失聯，一度引發外界震驚，所幸最後幸運獲救，經過一夜休息，今（25日）出面說明，參與救援船隻「翔安海洋號」，曾因海洋環保理念不同發生衝突，但卻第一時間放下，緊急出海救人，成就一段佳話。

陳盡川表示，失聯意外事件主因，是2個不同等級的A l S求救訊號同時失能，志工團隊配備（小海豚）追蹤型A l S顯示器、緊急求救的鸚鵡螺A l S、氣笛、手電筒等。

請繼續往下閱讀...

昨日船載調查團隊，到南方四島國家公園調查海蛞蝓，而志工隊也在周邊做海洋生態環境巡查。在鋤頭南第一潛後，調查團隊發現海蛞蝓的物種非常多，於是再加跳一支。

一般情況戒護船會先看到（小海豚）追蹤型A l S顯示器的訊號，會先觀察戒護船是否有看到並前來的跡象，若沒有就會打開緊急求救的鸚鵡螺A，因此每次下水活動時必先檢查妥善。潛水結束上浮減壓時，陳盡川把（小海豚）掛在浮力袋頂端，以利戒護船收訊提早發現，但昨天的2個A l S 顯示器訊息，似乎戒護船都沒收到。只能任其越漂越遠，期待戒護船能看到A l S訊號前來救援了，半個小時過後，已經漂離3公里遠了。

此次救起陳盡川的人，是曾經在草嶼跳過去陳盡川的船跟他起衝突的人，第一時間聽到陳盡川飄流，澎湖潛水會義無反顧派出翔安海洋前往搜救，下午5時12分出港，晚間6時57分在船帆外礁就找到人了，成就一段佳話。

陳盡川被昔日發生衝突船隻翔安海洋救起，一笑泯恩仇。（葉生弘提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法