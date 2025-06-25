北市色警廁所裝針孔偷拍逾50女 重判12年

郭姓男警（左）不僅是創意私房會員，還在駐地女廁裝針孔偷拍。（資料照）

2025/06/25 11:22

〔記者張文川／台北報導〕台北市警局大安分局前警員郭昇翰，任職期間在派出所廁所架設攜帶式攝像頭，偷拍女同事和民眾如廁，另於執行勤務時，見報案人上衣領口低、襯衫鈕釦有漏洞，就用手機錄影偷拍，總計逾50餘人受害，其中還有未成年兒童也受害；台北地院今將郭員依兒少性剝削等罪判處12年有期徒刑，另依個資法等罪併判可易科罰金的1年2月徒刑。可上訴。

檢警調查，郭昇翰為警專34期畢業，2017年在台北市大安分局某派出所任職，他從2022年至去年8月間，於上班時間，涉於駐地1樓的公用廁所內，裝設攜帶式攝像頭進行偷拍，下班再前往拆下，轉檔存到電腦硬碟，被害人除了同事女警，還有前來報案、接受調查或借廁所的民眾、精神病患等，連年幼女童都不放過。

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檢警擴大調查，發現郭員的偷拍地點不僅在1樓廁所，還有2樓的男女共用廁間，見有女同仁如廁，他就尾隨到隔壁廁間，從上方越過門板，手持手機偷拍如廁風光留存。

不僅如此，郭員被查扣的手機還有偷拍女子胸口的影片，檢警查出他時常在外執行勤務、處理交通事故時，見報案人領口較低，或是襯衫鈕釦有縫隙，就會假借朝對方使用手機，實際上是在偷拍對方胸部。

檢方清查，被害人多達50多人，偵查期間已有8名被害人提告，北檢去年底依兒少性剝削、公務員假借職務機會妨害秘密等罪起訴郭員，今年4月又追加一波起訴。

至於郭員還加入「創意私房」色情網站會員，是否有上網買賣兒童、少年的性影像，北檢另案偵辦中。

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