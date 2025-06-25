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    下藥昏迷「天菜」綑綁性侵 高雄富二代判7年半定讞

    李姓富二代在KTV下藥迷昏「天菜」等級男子，載往摩鐵綑綁性侵。示意圖。（資料照）

    李姓富二代在KTV下藥迷昏「天菜」等級男子，載往摩鐵綑綁性侵。示意圖。（資料照）

    2025/06/25 11:52

    〔記者張文川／台北報導〕家境富裕的高雄市富二代李宏威，為滿足自己私慾，在KTV下藥迷昏其心儀的「天菜」等級男子，載往摩鐵綑綁性侵，還以情趣玩具助性，並錄下性影像。一審高雄地院依加重強制性交罪將他判刑8年4月，高等法院高雄分院審酌他已認罪並賠償和解，改判7年半徒刑；最高法院駁回上訴定讞。

    判決指出，富二代李宏威對一名男子情有獨鍾，於是向謝姓友人（另案起訴審理中）提議，共謀欲以含有GBL成分、俗稱「G水」的麻醉藥劑，欲將對方迷昏後帶至汽車旅館硬上，並偷錄性影像。

    2023年11月25日下午5點，李男邀約被害男子到高雄市某KTV開包廂唱歌，謝男臨陣退縮，假藉遲到，沒有到場。

    李男趁被害男子上洗手間機會，將G水摻入天菜的酒精飲料酒杯內，對方返回飲用後，藥效發作失去意識。李男架著不省人事的對方上車，開車載往某汽車旅館開房間，綑綁對方予以性侵，還使用情趣玩具取樂，同時持手機錄下性影像。

    被害人隔天從旅館醒來，還不知道自己被下藥性侵，以為是喝醉酒被送來旅館休息，直到幾天後友人傳訊他，告知他遭李男設局性侵還拍下性愛影片，他不甘受辱，驗傷向高雄市刑警大隊報案。

    一審高雄地院審理時，李男坦承犯行，並賠償達成和解，合議庭認為李男不尊重他人性自主權，恣意以個人性癖好以綑綁方式強加於被害人，藐視並戕害他人身體，惡性重大，依以藥劑及對被害人為照相、錄影犯強制性交罪，判徒刑8年4月。

    李男上訴請求輕判；二審高雄高分院審酌他已認罪，並已賠償達成和解，酌減改判7年6月徒刑；最高法院維持二審判決，全案定讞。

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