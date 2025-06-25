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    桃園8旬翁路上遭毆打不治！主嫌推稱他挑釁 家屬徵求目擊者

    老翁行經桃園區益壽七街、信陽街28巷口，突遭人毆打送醫不治。（記者鄭淑婷翻攝）

    老翁行經桃園區益壽七街、信陽街28巷口，突遭人毆打送醫不治。（記者鄭淑婷翻攝）

    2025/06/25 10:27

    〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市1名82歲老翁，22日晚間8點多，在桃園區益壽七街、信陽街28巷口遭人毆打，送醫後因顱內出血死亡，警方將現場5名男子移送法辦，主嫌35歲彭姓男子起初供稱，老翁是自己摔倒，後又改口是老翁挑釁，他才出手推了老翁，桃園地檢署檢察官複訊後向法院聲請羈押沈男，另4人飭回。

    據了解，彭男一行人當時正在案發處烤肉、喝酒，老翁路過時突然遭到毆打倒地，桃園警分局中路派出所員警獲報迅速趕抵，將彭男等5人帶回派出所，並通報119將老翁送往醫，家屬得知後也趕到現場，老翁原本還有意識、可說話，因顱內出血狀況急轉直下，急救後宣告不治。

    彭男起初供稱，老翁是自己跌倒撞到，後來才改口，他與友人正在烤肉，老翁莫名走過來挑釁，他只是出手推了老翁。

    警方訊後依傷害致死罪將彭男等5人移送桃檢偵辦，檢方已會同法醫相驗老翁遺體，複訊後向法院聲押彭男，其餘4人飭回；而老翁家人質疑，老翁只是經過路口就被毆打，造成顱內出血死亡，因老翁已經過世，說詞變成只是對方單方面陳述，需要更多證人協助還原現場狀況，希望找到當天有經過路口並目擊的人。

    老翁行經桃園區益壽七街、信陽街28巷口，突遭人毆打送醫不治。（記者鄭淑婷翻攝）

    老翁行經桃園區益壽七街、信陽街28巷口，突遭人毆打送醫不治。（記者鄭淑婷翻攝）

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