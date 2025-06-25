前海軍陸戰隊士官欠債淪共諜！4度洩國軍機密 判刑2年2月

前海軍士官陳毅閔欠債淪為共諜，4度洩漏國軍機密牟利，高等法院今依陸海空軍刑法的「交付軍事機密罪」判刑2年2月，犯罪所得均沒收。（記者楊國文攝）

2025/06/25 10:02

〔記者楊國文／台北報導〕中國對我國滲透手法，可說是無所不用其極，幾乎到了「無孔不入」的程度！

前海軍陸戰隊士官陳毅閔，因沉迷網路遊戲，積欠鉅額債務，2022年間透過網路廣告找借貸，遭中共情治人員「張先生」吸收，4度交付海軍陸戰隊相關機密資料，獲利17萬餘元，被依違反國安法、貪污等罪起訴，高等法院今依陸海空軍刑法第20條「交付軍事機密罪」，判陳男2年2月，犯罪所得均沒收，可上訴。

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據了解，陳男平時沉迷網路遊戲，導致財務失衡，欠下巨額債務，2022年間，他見網路借貸廣告免擔保、低門檻，立即透過通訊軟體聯繫。

高檢署查出，和陳男接洽的「張先生」得知其身分是軍人，隨即向陳男宣稱，只要交付軍中機密資料，每筆可賺取4萬多元報酬。陳男因積欠債務，認為有利可圖，4度拍攝海軍陸戰隊相關機密資料，交付給「張先生」，獲利17萬餘元。

高檢署調查時，陳男供稱不知道「張先生」的真實身分，只知道對方說話時帶有中國口音，疑為中國情治單位人員。依國安法、貪污等罪起訴陳男。

高等法院審理認定，陳男涉犯陸海空軍刑法第20條「交付軍事機密罪」，今上午9時30分判陳男2年2月，犯罪所得均沒收。陳男未到庭聆判。

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