派出所前半夜連撞6機車肇逃 新北海山警方鎖定嫌犯

新北市一輛轎車今天凌晨在板橋新海路擦撞路邊6輛機車後逃逸，受損車主見狀都心疼不已。（記者吳仁捷翻攝）

2025/06/25 09:57

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市一部白色車今天（25日）凌晨1點左右行經板橋區新海路與英士路口，車行時快時慢，突然朝海山警分局新海派出所對面路邊連續撞上路旁6輛機車後肇事逃逸；警方獲報，展開追查，發現肇事車輛為租賃車，已連夜掌握駕駛追查行經路徑，盡速釐清肇事原因。

據了解，這起車禍發生在今天凌晨1時許，涉案的白色轎車肇事後，駕駛沒報警或下車查看，逕自離去，民眾見狀PO網，表示肇事車往新莊方向逃逸；由於肇事駕駛違反道路交通管理處罰條例第62條第1項，最高可處3000元以下罰鍰，吊扣其駕駛執照1個月至3個月。

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海山警分局調閱路口監視器影像，已鎖定肇事車輛，為1輛租賃車，目前也掌握承租人身分，將盡速通知到案說明，釐清事故原因。

警方呼籲，如發生交通事故，駕駛應主動通知警方到場處理；違者將依道路交通管理處罰條例第62條或刑法第185-4條裁處，請民眾務必遵守交通規則，共同維護用路人安全。

新北市一輛轎車今天凌晨在板橋新海路擦撞路邊6輛機車後逃逸，警方查出肇事車輛為租賃車，已掌握駕駛身分通知到案說明。（記者吳仁捷翻攝）

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