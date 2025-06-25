台中醋女翻拍男友手機性愛片 威脅情敵「不是妳的不要碰」下場曝光

台中地院考量林女坦承犯行且無前科，分別依無故重製他人性影像罪輕判3月、恐嚇危害安全罪判處拘役30日，皆可易科罰金。（記者張瑞楨攝）

2025/06/25 09:46

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市林姓女子在男友的手機內，發現男友與前女友的性愛影片，她將影片翻拍之後，傳給情敵（男友的前女友），並威脅不得再與她的男友有任何聯繫，「不是妳的東西不要碰，...否則惹火上身妳滅不了」，對方畏懼而報警，台中地院審理時，被害人聲明從重量刑，但法官考量林女無前科且坦承犯行，分別依無故重製他人性影像罪判刑3月、恐嚇危害安全罪判處拘役30日，皆可易科罰金。

判決書指出，大學畢業販賣水果為業的林女，懷疑男友與前女友仍有往來，她擔心兩人舊情復燃，竟趁男友不注意時，解鎖手機翻出兩人過去的性愛影像，再用自己手機翻拍存檔。

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林女進一步於去年（2024年）7月傳訊恐嚇對方，「我知道你們還有聯絡，我來是要跟妳勸一句，不是妳的東西不要碰，連想都不要，否則惹火上身妳滅不了，還有，妳有些不堪的影片跟照片都流到我這裡來了，既然是人就好好當個人」。

被害人畏懼向警方報案，警方搜索查扣影片，台中地方法院審理時，林女坦承翻拍與恐嚇，法官認為，兩女並未相識，林女僅因猜疑對方與其男朋友交往，竟無故重製對方與男友昔日的性影像，侵害對方隱私，再以言詞恫嚇對方，造成頓方心生畏懼不安，缺乏尊重他人的法治觀念。

法官強調，林女坦認犯行，已見悔意，雖有意與被害人調解，但並未調解成立，被害人與律師都當庭聲明對林女從重量刑，不過，法官考量林女並無前科，素行良好，又已坦承犯行，分別依無故重製他人性影像罪判刑3月、恐嚇危害安全罪判處拘役30日，皆可易科罰金與上訴。

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