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    愛到卡慘死！年近7旬婦網戀帥哥 急匯款救「毒犯男友」

    林姓婦人到銀行臨櫃匯款被保七衛員警制止。（記者劉慶侯翻攝）註：警提供

    林姓婦人到銀行臨櫃匯款被保七衛員警制止。（記者劉慶侯翻攝）註：警提供

    2025/06/25 09:43

    〔記者劉慶侯／台北報導〕的68歲林姓婦人，網路交友愛戀上年約3、40歲的帥哥。隨後，對方向她誆稱因被設局毒品案遭羈押在杜拜，需要匯款美金救援。戀愛腦上頭的林婦急忙慌張的到銀行臨櫃匯款，最終才知是一場詐欺騙局。

    警方表示，家住基隆獨居的林婦，6月初透過網路交友平台LINE，認識一名香港網友，對方除了提供所謂的帥氣自拍照外，還每日密集關心問候、甜言蜜語，林婦認為幸運遇上了命中注定的真愛，雙方迅速陷入熱戀。

    對方取得婦人信任後，日前對方傳訊息聲稱目前人在杜拜，因為被牽扯進一樁毒品冤案而遭拘留，為了洗清冤情，請求林婦匯款3370美金「疏通費」，他才能得以脫困。

    林婦得知後焦急萬分，19日上午立即趕赴臺灣銀行基隆分行，臨櫃欲匯款3370美金至香港。銀行行員驚覺有異，馬上通知保七駐衛警協助攔阻可能發生的詐欺事件。

    經保七員警予以關懷提問，研判應是一場「感情」詐騙手法，林婦起初不聽勸，仍堅持要匯款，員警請她透過LINE撥打語音電話與對方確認身分，但對方始終拒絕接聽，林婦才恍然大悟，這全是一場騙局，悵然打消匯款念頭離去。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    詐欺集團利用不明男子帥哥照詐騙林婦。（記者劉慶侯翻攝）

    詐欺集團利用不明男子帥哥照詐騙林婦。（記者劉慶侯翻攝）

    詐欺集團打感情牌要求林婦匯款救人。（記者劉慶侯翻攝）

    詐欺集團打感情牌要求林婦匯款救人。（記者劉慶侯翻攝）

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