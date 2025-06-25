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    首頁　>　社會

    上班注意改道！竹北工業大樓火警竄黑煙 關門窗避空污

    新竹縣竹北市中華路、泰和路附近一棟工業大樓火警，消防單位全力救災救援。（新竹縣消防局提供）

    新竹縣竹北市中華路、泰和路附近一棟工業大樓火警，消防單位全力救災救援。（新竹縣消防局提供）

    2025/06/25 08:56

    〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣竹北市中華路、泰和路附近一家工業大樓今天清晨4點多發生火警，濃濃黑煙竄出，消防單位全力救災救援，所幸無人員傷亡；但因適逢上班時間，縣府提醒用路人注意安全，緊閉門窗防止空氣污染。

    消防局表示，今天上午4點39分獲報竹北市鑫旺工業大樓發生火警，立刻派遣27輛消防車、79名消防員及義消前往救災。

    消防局表示，該大樓為4層樓建築物，4樓有辦公室及實驗室，存放少量化學物品（丁酮及樹脂），目前消防人員出7水線搶救，由於現場溫度過高，消防局使用消防機器人進入火場協助滅火。

    新竹縣政府提醒，適逢上班時間，請民眾提前改道行駛，配合現場交通指揮，保持安全。

    為避免火災造成空氣品質不佳，建議附近民眾可以先緊閉門窗，保持必要通風即可。（09:36更新）

    新竹縣竹北市工業大樓今天清晨4點多發生火警，濃濃黑煙竄出。（新竹縣消防局提供）

    新竹縣竹北市工業大樓今天清晨4點多發生火警，濃濃黑煙竄出。（新竹縣消防局提供）

    新竹縣竹北市中華路、泰和路工業大樓火警竄出濃濃黑煙。（新竹縣消防局提供）

    新竹縣竹北市中華路、泰和路工業大樓火警竄出濃濃黑煙。（新竹縣消防局提供）

    消防單位到場救援。（新竹縣消防局提供）

    消防單位到場救援。（新竹縣消防局提供）

    濃濃黑煙竄出。（新竹縣消防局提供）

    濃濃黑煙竄出。（新竹縣消防局提供）

    新竹縣竹北市中華路、泰和路附近一家工業大樓今天清晨4點多發生火警，濃濃黑煙竄出，消防單位全力救災救援。（新竹縣消防局提供）

    新竹縣竹北市中華路、泰和路附近一家工業大樓今天清晨4點多發生火警，濃濃黑煙竄出，消防單位全力救災救援。（新竹縣消防局提供）

    新竹縣竹北市中華路、泰和路附近一家工業大樓今天清晨4點多發生火警，濃濃黑煙竄出，消防單位全力救災救援。（新竹縣消防局提供）

    新竹縣竹北市中華路、泰和路附近一家工業大樓今天清晨4點多發生火警，濃濃黑煙竄出，消防單位全力救災救援。（新竹縣消防局提供）

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