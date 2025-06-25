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    看免錢？私傳付費A片給群組500人 AV女優怒提告

    私傳付費A片給群組五百人看免錢，AV女優怒提告。（情境照）

    私傳付費A片給群組五百人看免錢，AV女優怒提告。（情境照）

    2025/06/25 08:48

    〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹何姓男子從成人影片網路平台FANSONE取得付費色情影片，卻私自傳送到500人的群組供人觀覽，片中AV女優憤而提告，新竹地院依非法利用個人資料罪判刑。

    法官調查，何男明知從不詳管道取得成人影片網路平台FANSONE的付費色情影片，為AV女優小美（化名）為性交行為之性影像及個人資料，是享有著作財產權的視聽著作，未經小美同意或授權，不得擅自散布或重製、公開傳輸，且影片為猥褻影像。

    何男竟基於意圖損害他人利益、妨害秘密，無故重製、公開傳輸並散布他人屬個人資料性影像著作財產權犯意，於前年5月3日未經小美同意，傳送4部影片（分成8片段傳送）至其參加通訊軟體LINE「大雕」群組（成員500人）內，供該群組不特定人觀看，以此方式侵害小美性影像隱私權、個人資料及著作財產權。

    何男於準備程序時，一度否認有以重製方式侵害小美著作財產權，辯稱只是轉傳，法官認為，所謂「重製」，係指以印刷、複印、錄音、錄影、攝影、筆錄或其他方法直接、間接、永久或暫時之重複製作。於劇本、音樂著作或其他類似著作演出或播送時予以錄音或錄影；或依建築設計圖或建築模型建造建築物者，亦屬之，著作權法定有明文。

    何男係利用現代通訊科技，以LINE接收小美性影像後、再度以電磁紀錄傳送至LINE群組，該方式會在自己及他人通訊設備上，存有永久或暫時重複製作之相同電磁紀錄，故其所為，確已構成重製行為無疑。

    法官審酌何男率然在多數人得以共見共聞之群組中，傳送其所接收小美性影像，非法利用該個人資料，侵害小美著作財產權及性隱私權，所為實屬不該。參考何男犯後坦承犯行，雖有與小美調解意願，但因雙方金額差距過大而無法達成調解，最後依個人資料保護法非公務機關非法利用個人資料罪判刑4月，得易科罰金。

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