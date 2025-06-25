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    首頁　>　社會

    愛心媽公園餵養浪貓 里長整理環境反挨告

    里長依據公園綠地自治條例，清除愛心媽放在公園的碗與飼料，愛心媽憤而到派出所告里長、區公所職員竊盜，雙方鬧糾紛。圖與本新聞無關。（資料照）

    里長依據公園綠地自治條例，清除愛心媽放在公園的碗與飼料，愛心媽憤而到派出所告里長、區公所職員竊盜，雙方鬧糾紛。圖與本新聞無關。（資料照）

    2025/06/25 06:15

    〔記者王捷／台南報導〕台南一位愛心媽常到公園餵養流浪貓，不滿當地里長依據公園綠地自治條例，清除她放在公園的碗與飼料，愛心媽憤而到派出所告里長、區公所職員竊盜，雙方糾紛還在持續升級中，警方指出，餵食流浪動物不違法，但造成環境髒亂可能違反廢棄物清理法，將通報相關單位。

    據了解，愛心媽長期在公園定點餵養流浪貓，上個月里長太太發現愛心媽在公園放飼料，因此勸她餵完流浪動物應該要清理乾淨，因為里長認養該處公園，有責任要維護公園清潔，因此與愛心媽有口角。

    不久愛心媽回到公園，發現里長收走她餵飼料的碗，憤而向警方報案，還嗆里長，台北都可以餵養流浪動物，為什麼台南不行？

    里長則辯稱，他是接到里民反映，公園因餵食流浪貓產生異味與髒亂，他沒有要偷竊，是依台南市府的公園綠地自治條例維持公園清潔，而且他還特別問過相關單位，台北餵食流浪動物，是要市府認可的愛心團體才可餵養，他跟區公所反映，結果換公所的承辦人也被告。

    警方受理報案後依程序調查，對雙方說法製作筆錄，並將報案內容依竊盜罪嫌函送，但愛心媽與里長的糾紛仍繼續，在公園貼出公告，指出里長、區公所人員偷走她的餵食器具。

    警方指出，民眾餵食流浪犬貓本身不違法，但若因此造成環境髒亂，可依廢棄物清理法第27條規定，處1200元以上6000元以下罰鍰，並可命限期改善，這個事件引起對立，未來還可能衍生訴訟糾紛，但是警方並非主管機關，會將狀況通報給相關單位查處，減少社會矛盾。

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