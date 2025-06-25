轎車、機車彰化社頭路口碰撞 男騎士無呼吸心跳搶救中

彰化縣社頭鄉24日晚間發生汽機碰撞車禍，現場機車零件掉落滿地。（民眾提供）

2025/06/25 00:34

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣社頭鄉24日晚間近7點發生一起嚴重車禍！一輛轎車與機車在中山路一段發生激烈碰撞，年約60歲的男騎士遭撞後噴飛，頭部重創，現場已無呼吸心跳，轎車駕駛則胸口疼痛，意識清楚。兩人均由救護車送往員榮醫院搶救，事故原因釐清中。

彰化縣消防局表示，晚間6點54分獲報，中山路上星巴克社頭店前，發生汽機碰撞車禍，立即派遣社頭與永靖消防分隊趕抵現場，到場發現男騎士傷勢嚴重，頭部有撕裂傷、呈現OHCA（到院前心肺功能停止）狀態，救護人員立刻展開CPR急救、同時固定頸部與包紮傷口後火速送醫。

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消防隊表示，自小客車駕駛（28歲）告知有胸痛狀況，初步檢查沒有明顯外傷，幸好意識清楚，一併送醫觀察。

據了解，現場是當地唯一的十字路口，雙方疑似未遵守號誌及禮讓，因此發生撞擊，男騎士連人帶車噴飛數公尺遠，機車零件掉落滿地。

警方初步了解，現場為汽機車碰撞事故，具體肇事責任與原因仍需進一步調查。警方呼籲，民眾行經該路段時應注意車速及路況，以確保行車安全。

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