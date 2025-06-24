用餐沒付款被控詐欺 婦人不滿照片貼店內公審也提告

一名母親帶孩子前往餐廳用餐，一時疏忽未付款，遭店家提告詐欺。示意圖，與新聞事件無關。（資料照）

2025/06/24 23:50

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕新北市三重一名母親日前帶著兩名未成年孩子到餐廳用餐，離開時因疏忽忘記付款，隔日接獲警方通知，立刻回店道歉並補繳829元餐費，原以為事情已結束，沒想到店家仍提告詐欺，更將她與孩子的照片貼在櫃台，上面標註「吃霸王餐母子」，讓她感到委屈又錯愕。

據《TVBS新聞網》報導，當事人表示，當天用餐後因一時大意未結帳，隔天警方透過住家管理員通知後，她立即返回餐廳付款並誠心道歉。未料事隔兩天後仍接獲派出所來電，得知店家已提告詐欺，當晚她帶著孩子再次上門致歉，卻發現店家不僅將母子照片貼在櫃台，還加註「吃霸王餐母子，注意」等字眼，認為已對他們名譽造成重大傷害。

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事後店員對此解釋，貼出照片是為「訓練使用」，目的是提醒其他員工注意，避免再發生類似事件。不過當事人仍無法接受未成年的孩子照片也被公開，反過來對店家提出妨害名譽、違反個資法與誣告等訴訟。

律師指出，雖未標註姓名，但若照片內容足以辨識身分，且加註如「霸王餐」等用語，後經法官認定與公益無關、涉及羞辱，仍有可能構成妨害名譽或個資法違法。

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