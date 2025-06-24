轟！彰化警處理車禍 巡邏車反遭大貨車追撞

警用巡邏車遭大貨車追撞，左側車身嚴重受損。（警方提供）

2025/06/24 21:33

〔記者湯世名／彰化報導〕轟！彰化警分局員警昨（23日）駕駛巡邏車到彰化市大度橋處理機車事故時，員警才剛停好車下車，後方1輛大貨車隨即疾駛而來，擦撞巡邏車左側車身，造成警車嚴重毀損，大貨車車頭受損，幸無人員受傷；警方已評估是否維修或直接報廢。

彰化市大度橋昨天上午8點發生1起機車撞擊燈桿事故，後方1輛機車也追撞上去，造成兩名機車騎士1死1傷；彰化警分局據報派員趕往現場，事故在9點多處理完畢，員警並將2輛機車移往一旁的人行道擺放。

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稍後彰化警分局又接獲民眾報案稱，大度橋機車專用道旁有兩輛機車，疑似有機車發生事故，警方再度派員駕駛巡邏車趕往現場，並把巡邏車停在汽車專用道上，開啟警示燈及故障燈後，隨即下車查看，尚未擺放三角錐時，旋即遭後方1輛大貨車從巡邏車左側擦撞，造成巡邏車左側車身嚴重毀損，所幸均為造成人員受傷。

警方表示，將先報保（出）險，等估價後，再要求對方理賠維修，不過若維修金額過高，也不排除直接將巡邏車報廢。

大貨車肇事後停在現場。（警方提供）

2輛機車在大度橋先後發生車禍，警方前往處理。（警方提供）

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