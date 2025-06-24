開千萬麥拉倫酒駕拒測打官司敗訴 開庭驚吐「警方高層至家中致歉」

台中餐酒館老闆鐘士豪，去年開千萬超跑酒駕拒測，提起行政訴訟遭駁回，不過開庭時卻驚爆，事後有警方高層到家中致歉，表示舉發程序有瑕疵。（記者陳建志攝）

2025/06/24 20:15

〔記者陳建志／台中報導〕台中餐酒館老闆鐘士豪，去年6月開著市價約1100多萬的麥拉倫570S式超跑違停在路中，員警剛好巡邏經過，確認車是鐘男所開要求酒測，鐘男卻拒測，遭開18萬元罰單，且吊銷駕照3年，鐘男事後提起行政訴訟，台中高等行政法院判決駁回，但開庭中鐘男卻自爆，事發後有警方高層到家中致歉，表示舉發程序有瑕疵，不過法官詢問該名警界人士是誰？鐘男卻稱「無法告知」。

台中高等行政法院辦判決指出，鐘士豪在開庭時表示，事發後有警界高層到家中致歉，表示舉發程序有瑕疵，如果訴訟一定百分之百會成功，且該名警界人士表示如果申訴的話，會全力協助不用擔心敗訴，不過法官詢問該警界人士是誰？鐘男卻稱「無法告知」，因缺乏相關事證，而難以證實其真假。

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法官並說，鐘男在馬路中間違規停車，並與員警凌晨在馬路邊周旋超過半個鐘頭，始終不願承認自己是駕駛人，要求員警調閱監視器，調到畫面又空言否認自己是駕駛人，法治觀念實屬淡薄。

鐘男是去年6月23日凌晨2點多，開著要價上千萬的麥拉倫570S式超跑，違停在台中市西區中美街，並下車到一旁居酒屋和友人聊天，員警隨後巡邏經過下車詢問，鐘男卻稱車子是友人開的，一時找不到他，並跟員警坦承有喝酒，不過員警要求酒測卻拒測，員警依法開出拒測，除裁罰18萬元、吊銷駕照（3年內不得重新考領），並應參加道路交通安全講習，以及吊扣牌照24個月，鐘男不服提起行政訴訟。

鐘男主張員警攔查及實施酒測程序違法，強調當時自己站在居酒屋前騎樓下與友人聊天，攔查員警卻逕自詢問車主、駕駛人是誰時，與他距離約5步遠，並未近到可聞到身上有酒氣，卻逕自詢問有無喝酒？並要求實施酒測於法不合。

鐘男並稱，自己停好車子下車之後，才在居酒屋與友人喝了一小杯烈酒，就算當時接受員警酒測，且酒測超標，也僅能證明是當下有喝酒，並無法證明有酒後駕車行為，質疑員警實施酒測的前提、時機均有明顯瑕疵，要求撤銷裁罰。

不過法官勘驗影像，當天凌晨2點48分28秒，駕駛人開啟車門下車，警車在2點48分42秒抵達，立刻下車詢問車子是誰開的？員警當場詢問鐘男是否有喝酒？鐘男坦承「有喝一點」，舉發員警詢問是否是超跑駕駛人？鐘男卻否認，但從現場狀況，以及監視器影像下車男子穿著的短褲以及運動鞋特徵與鐘男穿著相符，合理推斷鐘男就是車輛駕駛人，認定裁罰無違誤，請求撤銷原處分駁回。

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