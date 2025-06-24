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    國1內壢出口火燒車 駕駛急停路肩逃過一劫

    國道1號南向內壢出口火燒車，駕駛急停路肩逃生。（記者李容萍翻攝）

    國道1號南向內壢出口火燒車，駕駛急停路肩逃生。（記者李容萍翻攝）

    2025/06/24 19:05

    〔記者李容萍／桃園報導〕國道1號內壢交流道往高架橋方向，今（24日）傍晚5點6分許發生火燒車事故。國道警方說明，當時這輛福斯轎車突然起火，所幸許姓駕駛及時逃生，現場無人傷亡，也未波及其他車輛，火勢已由消防人員協助撲滅。

    國道公路警察局第一公路警察大隊說明，許男當時獨自駕駛福斯轎車，行經國道1號南向57公里內壢出口交流道往高架橋方向，發現車輛有異狀，趕緊停靠路肩，車輛隨後就起火燃燒。

    國道警方、桃園市消防局第二大隊獲報後立即趕到現場，所幸許男即時發現將車輛停下，立即下車逃生，未受到傷害也未波及其他車輛，現場火勢經消防人員撲滅，詳細起火原因，待消防鑑識人員進一步調查釐清。

    警方呼籲，用路人應遵守交通規則，上路前應確實檢查車輛，避免因車輛機件損壞，造成行車危險，發現車輛有異狀，應啟亮方向燈並注意後方來車，漸進式滑離車道停在路肩待援，若車輛無法滑離車道時，應顯示危險警示燈，並於後方100公尺以上擺放故障標誌，人員盡速下車面向來車，退到護欄外或安全處所待援，並利用1968 APP警政報案功能向國道警方報案求援。

    國道1號南向內壢出口火燒車，駕駛急停路肩逃生。（記者李容萍翻攝）

    國道1號南向內壢出口火燒車，駕駛急停路肩逃生。（記者李容萍翻攝）

    國道1號南向內壢出口火燒車。（記者李容萍翻攝）

    國道1號南向內壢出口火燒車。（記者李容萍翻攝）

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