就診未獲開藥要求取消繳費遭拒 6旬婦飆髒話踢門遭訴

嘉義地檢署。（資料照）

2025/06/24 19:07

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義縣65歲廖姓婦人去年2月間，因喉嚨不舒服到大林慈濟醫院位於嘉義市診所看診，因醫師診察後沒開藥，廖婦要求取消繳費批價單遭拒，憤而手拍、腳踢診間門，還飆罵髒話，過程持續約20分鐘，警方獲報到場，依違反醫療法將廖婦移送法辦，嘉義地檢署近日偵結，依廖婦涉違反醫療法罪嫌起訴。

檢警調查，廖婦去年2月5日上午8點多，因為喉嚨不舒服，前往嘉義市慈濟診所就診，因醫師診察後沒開藥，廖婦要求醫師取消繳費批價單，因遭拒絕情緒失控，當時診內護理師見狀，為避免廖婦闖入診間引發危險，先將診間的門上鎖，廖婦見醫師不出面回應她取消繳費批價單要求，先轉動診間門把，用手拍、腳踢診間門，同時呼喊「開門啦！醫生出來啦！」、「這個門還鎖著」、「所這樣幹什麼」、「幹」、「你娘咧」、「我瞧不起那個醫生」等語，持續約20分鐘，迫使醫師延後對其他患者的診察，提告已經妨害其執行醫療業務。

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檢察官認為，廖婦在醫師執行診察的醫療業務時，不滿要求遭拒，就在診間外用腳踢、動手拍打診間大門，要醫師出來說明，經醫療人員多次提醒其行為干擾看診，還是執意為之，導致在場候診的患者延後診察，已達到脅迫及其他非法方法，妨害醫師執行醫療業務程度，認為涉犯醫療法第106條第3項之對於醫事人員以脅迫及其他非法方法妨害其執行醫療業務罪嫌，予以起訴。

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