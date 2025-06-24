淡水貨車翻覆撞入民宅 差1公尺就墜谷

新北市淡水一名貨車司機駕車過彎失控，撞入民宅，險些墜落山谷。（記者吳仁捷翻攝）

2025/06/24 18:01

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市淡水今天驚傳一輛5噸貨車翻覆，撞入民宅撞凹鐵柱才停下，警方、消防到場，耗費半小時救出受困駕駛黃男，手腳擦傷、餘悸猶存，他辯稱剎車失靈，不慎翻覆；由於該處為彎道，加上翻車處一旁就是數十公尺深的山谷，現場救援人員都直呼肇事駕駛黃男命大；黃男雖逃過死劫，警方仍待對他酒測，釐清肇事責任，賠償撞毀民宅損失。

警方調查，這起車禍發生在今天下午4時30分許，淡水區水碓路一帶住戶報案一輛貨車翻覆，衝入民宅撞上鐵柱，駕駛受困車內。

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警方到場疏導交通，初步了解，45歲黃姓男子駕駛貨車行經這處彎道，疑因煞車系統故障失控，撞入民宅鐵皮屋柱子翻覆，消防員花費30餘分鐘，救出黃男脫困，初步檢視，四肢擦挫傷，意識清楚，送醫救治，至於車禍肇因，仍待進一步調查釐清。

新北市淡水一名貨車司機駕車過彎失控，撞入民宅；消防趕抵救人。（記者吳仁捷翻攝）

新北市淡水一名貨車司機駕車過彎失控，撞入民宅，險些墜落山谷，民眾目擊救援時，直呼駕駛命大。（記者吳仁捷翻攝）

新北市淡水一名貨車司機駕車過彎失控撞入民宅；消防到場救援。（記者吳仁捷翻攝）

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