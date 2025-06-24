涉貪45萬不認罪 南投信義鄉長全志堅延押2月

現任國民黨籍信義鄉長全志堅。（資料照）

2025/06/24 18:05

〔記者陳建志／台中報導〕南投縣信義鄉長全志堅（50歲）、鄉代會主席李國源（52歲）辦理「403地震民生灌溉蓄水池損壞」工程時，向陳姓廠商索取1成、93萬元的回扣，包括全志堅、李國源先後被羈押，台中地院日前開庭訊問，全志堅仍不認罪，法官認為所犯為本刑最重為無期徒刑之罪，且有相當理由認為有逃亡、湮滅、偽造、變造證據或勾串共犯或證人之虞，裁定從6月25日起延押2個月。

全案由台中地檢署檢察官黃鈺雯指揮廉政署等單位發動3波搜索，台中地檢署起訴指出，去年4月3日大地震後，信義鄉公所、鄉代會接獲鄉民陳情反應蓄水池爆裂災損，鄉長全志堅決定採限制性招標方式辦理「403地震民生灌溉蓄水池損壞」工程，與鄉代會主席李國源協議，由李主導通過追加預算案，全志堅則運用其職權圈選特定廠商參與比價，向有配合意願的廠商收取標案金額1成的回扣。

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隨後覓得有配合意願的陳姓、黃姓、鄧姓廠商，以4家公司名義投標，但早已說好不進行價格競爭，並願共同負擔給付全、李等人的回扣、賄賂款。經全志堅圈選特定廠商參與議價，排擠其他廠商公平競爭後，由陳姓廠商（64歲）以929萬9800元得標，並依約交付1成約93萬回扣，其中全男分配45萬、李男分配45萬，3萬分配給廖姓技士。

台中地檢署獲報，去年6月起發動3波搜索，陸續聲請羈押李國源、全志堅和3廠商獲准，全案今年3月偵結起訴，全、李兩人仍被羈押中。

台中地院本月17日開庭訊問全志堅，全男仍否認有收取回扣或賄賂，法官認為全男所犯為貪汙治罪條例中的收取回扣罪、違背職務收受賄賂、對主管事務圖利等罪嫌，所犯為最重本刑為無期徒刑之罪，且有相當理由認為有逃亡、湮滅、偽造、變造證據或勾串共犯或證人之虞，裁定從6月25日起延押2個月。

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