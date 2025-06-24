共謀攔車潑李正皓辣椒水 3共犯5萬至10萬交保限制住居

34歲李男有天道盟背景，警方依組織犯罪、傷害及妨害自由偵辦中。（資料照，記者鄭景議翻攝）

2025/06/24 17:58

〔記者張文川／台北報導〕政論節目主持人李正皓本月19日晚間在台北市內湖區三立電視台外遭21歲吳姓男子持辣椒水攻擊，警方18日拘提21歲吳男，昨（23）日再拘提3名有天道盟背景的共犯到案，今中午移送士林地檢署，檢察官複訊後，依傷害、強制罪嫌，諭令34歲李男10萬元、27歲陳男5萬元、24歲吳男5萬元交保，皆限制住居。

內湖警分局與台北市刑大組專案小組偵辦，擴大清查週遭監視器，追查發現案發前一天、6月18日4名嫌犯在北市南京東路6段路旁，上同一輛賓士車開會的畫面，確認應為預謀犯案，而非吳男供稱的行車糾紛、臨時起意潑辣椒水，警方23日持士檢檢察官發出的拘票，拘提3男到案。

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警方表示3男皆沒有幫派註記，但李男有天道盟天和會背景，4人於18日前往三立電視台外圍勘查路線，李男駕黑色賓士，另3男則分乘2輛機車，4人沿著舊宗路及新湖二路，觀察三立電視台周遭環境，「場勘」了一陣子之後，4人聚集到賓士車上「開會」。

隨後4人又繞行三立電視台持續觀察路線與出入口情況，其中以最後出面動手的吳男看得最仔細，數度下車，仔細觀察周遭環境。

警方追查賓士車車主登記在動手的吳男名下，更加確認4人本來就認識，昨持拘票分赴新北市永和、蘆洲、板橋區拘提34歲李姓、27歲陳姓、24歲吳姓等3名涉案男子。

3人拒絕夜間偵訊，今晨警詢時，說詞避重就輕，李男說他當天只是到內湖運動，陳男、吳男則說是去附近的大潤發、ikea家具店逛街，僅承認4人是相識的朋友，否認涉案。警方認為4人顯經串供，不願吐實，訊後依傷害與強制等罪移送士檢偵辦。

檢察官複訊後，諭令3人均交保，並限制住居。至於犯案動機以及幕後是否還有主使者，檢方表示還要進一步調查釐清。

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