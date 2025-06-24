司法院5地院院長調動 金門陳連發接掌六都台南地院

司法院人審會今決議通過５個地院院長調動案，其中金門地院院長陳連發接任「六都之一」的台南地院院長。（記者楊國文攝）

2025/06/24 18:12

〔記者楊國文／台北報導〕司法院人事審議委員會今開會決議通過５個地院院長人事異動，包括金門地院院長陳連發接任「六都之一」的台南地院院長、澎湖地院院長楊國精接任彰化地院院長、台東地院院長張宏節接任花蓮地院院長，新北地院院長黃若美接任台東地院院長，及高雄高分院法官楊智守升任澎湖地院院長。

司法院人審會亦調派9位二審法官原地升任庭長，包括高等法院法官邱滋杉、遲中慧、張江澤、台中高分院法官劉長宜、高雄高分院法官黃宏欽、法官楊國祥、花蓮高分院法官林慧英、台北高等行政法院高等行政訴訟庭法官洪慕芳、高雄高等行政法院高等行政訴訟庭法官孫國禎等9人；另外，宜蘭地院院長莊深淵調派台中高分院庭長。任期均至司法官班第67期分發報到（117年間）前1日止，得連任1次。

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首次調任二審法院法官（俗稱三專生），今年調任期間屆滿，為應業務需要，再次調派為二審法院法官（佔二審法官實缺）者，包括：台中高分院調高等法院辦理審判事務法官王唯怡、盧軍傑、高雄高分院調高等法院辦理審判事務法官邰婉玲、花蓮分院調高等法院辦理審判事務法官曾明玉、林于人等5人，以原職再次調派高等法院辦理審判事務。

另外，台中高分院法官蔡建興、林筱涵2人，再次調派為台中高分院法官；台南高分院法官曾鴻文、王雅苑等2人再次調派為台南分院法官；高雄高等行政法院高等行政訴訟庭法官黃奕超再次調派為高雄高等行政法院高等行政訴訟庭法官；智慧財產及商業法院法官蔡慧雯、彭凱璐等2人，再次調派為智慧財產及商業法院法官等。

曾任二審法院法官，現任台北地院庭長許純芳、台北地院調司法院辦事法官張宇葭、彰化地院庭長邱鼎文、高雄地院庭長何悅芳等4人，再次調任高等法院法官；台中地院庭長許石慶、法官許月馨、彰化地院庭長廖健男等3人，再次調任台中高分院法官。

高雄地院庭長謝雨真、橋頭地院庭長陳君杰、屏東地院庭長王以齊等3人，再次調任高雄高分院法官；花蓮地院法官林恒祺再次調任花蓮高分院法官；宜蘭地院庭長伍偉華再次調任金門高分院法官；台北高等行政法院地方行政訴訟庭庭長陳雪玉、黃翊哲、法官楊蕙芬等3人再次調任同院高等行政訴訟庭法官。

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