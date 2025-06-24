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    東吉鋤頭嶼生態巡查 澎湖海保志工隊長陳盡川潛水失蹤

    澎湖海洋保護志工團隊隊長陳盡川，驚傳在鋤頭嶼潛水失蹤。（記者劉禹慶攝）

    澎湖海洋保護志工團隊隊長陳盡川，驚傳在鋤頭嶼潛水失蹤。（記者劉禹慶攝）

    2025/06/24 17:42

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖海洋保護志工團隊隊長陳盡川，今（24）日率領隊員前往東吉鋤頭嶼，進行例行性生態巡查，潛水98分鐘卻未見浮起，緊急報案協尋，澎湖海巡隊巡防艇及直昇機都加入搜尋。另一方面，白沙瓦硐發現1具大體，疑似今日凌晨出海失蹤釣客，目前正在確定身份。

    澎湖海巡隊表示，陳盡川在鋤頭嶼生態調查潛水失聯，海巡隊接獲巡防區通報後，立即調派PP-3519艇及PP-10066前往協尋，下午2時38分巡防艇抵達鋤頭嶼北0.15浬（23-15N 119-39E），開始搜尋；下午2時43分空偵機自台中起飛前往，並於下午3時25分抵達通報區域，加入協尋行列。

    據了解，陳盡川中午12時在鋤頭嶼下水，身上有帶追蹤器，但未發射任何訊號，98分鐘後同行嘉義大學人員未發現其蹤影，立即報案協尋，並前往東吉港停靠，就近等候消息 ，同時呼籲將軍、東吉海域航行船隻協尋。陳盡川是第一個對七美棘冠海星大爆發提出警訊，同時也是澎湖新興農業發展協會，致力澎湖海陸生態環境保育。

    另外，今日凌晨1時，第13巡防區通報，協助尋找1民眾疑似自觀音亭帆船協會坡道划船出海，尚未返回。失蹤周姓男子23日早上6時許，自觀音亭海域出海釣魚，身穿黑色防寒衣，今日下午在瓦硐前方海域由民眾發現，由漁船載回，現正確定身份釐清死因。

    陳盡川失蹤後，澎湖海洋保護志工團隊船停靠東吉港等消息。（民眾提供）

    陳盡川失蹤後，澎湖海洋保護志工團隊船停靠東吉港等消息。（民眾提供）

    澎湖海巡隊派出巡防艇，在鋤頭嶼附近海域搜尋。（澎湖海巡隊提供）

    澎湖海巡隊派出巡防艇，在鋤頭嶼附近海域搜尋。（澎湖海巡隊提供）

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