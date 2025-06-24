史上最大假投資出金集團詐欺案 2律師涉洩密被約談

台北地檢署偵辦史上最大的假投資出金集團案，今年4月起訴80人，並對首腦歐俞彤求刑25年。（取自Instagram）

2025/06/24 17:25

〔記者王定傳／台北報導〕台北地檢署偵辦女子歐俞彤與竹聯幫弘仁會要角男友吳漢威，成立史上最大的假投資出金集團案，查出俞女與架設2230個假投資網站的境外機房合作招攬投資時，以出金讓被害人誤以為獲利的手法，8個月內向5080位被害人詐取157億元，今年4月依詐欺等罪嫌起訴歐俞彤等80人；檢警追查發現竟有2名律師涉洩密給該詐團，今兵分12路搜索，並約談陳姓、徐姓律師、詐團施姓幹部及會計等12人到案。

檢警追查，擔任假出金集團「美樂公司」負責人的24歲歐女，與境外電信詐欺機房合作，利用臉書或IG等投放廣告，假冒知名投資公司、名人或投資專家，以高報酬等話術招募投資，並派出車手匯款數千至數十萬元不等進入被害人帳戶，讓他們以為獲利，進而投入更多資金。

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檢方統計，假出金集團自去年5月至今年1月，出金匯款近兩萬筆、金額高達14億2千多萬元，5千多名被害人中，被詐超過千萬元者就有3百多人。

北檢打詐預警中心去年透過銀行的臨櫃異常匯款資料，鎖定此集團，並指揮新北市刑警大隊發動4波行動，搜索52處，查扣現金13241萬餘元及黃金460公克等。

檢方今年4月間依詐欺、洗錢、組織犯罪等罪起訴80人，並斥責歐女等人助長詐騙歪風，致社會間人際信任瓦解，對歐俞彤具體求刑25年、另有60人各求刑10至22年，並對吳男等在逃的15人發布通緝。

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