刑事局與渣打銀行今簽署反詐騙MOU 期運用彼此資源打擊詐騙

刑事局副局長邱紹洲率領打詐相關團隊，與渣打銀行總經理邢保利共同舉行反詐騙MOU簽署儀式。（記者邱俊福翻攝）

2025/06/24 17:08

〔記者邱俊福／台北報導〕刑事警察局今天與渣打銀行共同簽署反詐騙合作備忘錄（MOU），而統計1至5月，渣打銀行攔阻詐騙件數達35件、金額達1825萬餘元，協助打詐表現成績亮眼，刑事局期再透過這次簽署合作，能更密集的交流、合作，運用彼此資源打擊詐騙犯罪，共同守護國人財產安全。

刑事局表示，依「165打詐儀錶板」數據，今年5月的每日平均受理詐騙件數為516件、財損2億8200萬餘元，仍以假投資詐騙及假交友投資詐騙為大宗，希望透過與渣打銀行簽署MOU，強化相關部門工作夥伴的警覺及相關知能，當客戶疑似受騙時，能在第一線即時攔阻並通報警方處置。

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此次雙方合作主軸為交流165反詐騙諮詢專線資料庫、識詐教育等合作，減少被害人再次遭詐騙的風險；藉此機會，也請渣打銀行多多向客戶推廣「165打詐儀錶板」網站，並鼓勵相關部門工作夥伴能善用網站上的各項資源，在第一線把關客戶的財產安全。

今天的反詐騙MOU簽署儀式是由刑事局副局長邱紹洲率領打詐相關團隊，與渣打銀行總經理邢保利共同舉行。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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