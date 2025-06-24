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    嘉義90歲嬤迷失2天昏倒蒼蠅環繞 離家5公里荒地尋獲撿回一命

    90歲蔡姓阿嬤被發現在嘉義縣中埔一處荒地，撿回一命。（警方提供）

    90歲蔡姓阿嬤被發現在嘉義縣中埔一處荒地，撿回一命。（警方提供）

    2025/06/24 16:59

    〔記者王善嬿／嘉義報導〕家住嘉義市的90歲蔡姓阿嬤22日凌晨4點獨自出門、不知去向，家屬遍尋不著，23日報警協尋，嘉義縣警方接獲嘉義市警方轉報，展開搜救，因連日高溫，阿嬤恐有生命危險，經警方調閱監視錄影器畫面，昨下午5點多，在嘉義縣中埔鄉距離阿嬤家約5公里草叢中，發現昏迷、被蒼蠅環繞的阿嬤，經送醫救治，阿嬤恢復意識，直呼口渴、肚子餓，救回一命，讓家屬十分感激。

    嘉義縣警方表示，中埔警分局義仁聯合所23日獲報，所長陳宏甲、頂六所長黃煌昆率領員警兵分多路協尋，調閱沿途相關監視器，研判可能人在嘉義縣中埔鄉八掌溪堤防道路，然而搜尋了數小時，仍一無所獲。

    黃煌昆研判，阿嬤已高齡90歲，迷失2天，天氣炎熱，恐有生命危險，在心中默默祈求佛祖保佑員警順利搜救，隨後獨自騎車沿八掌溪顛簸道路搜尋，果然發現阿嬤昏迷倒臥草叢中，已嚴重脫水、有多處擦挫傷，身上被許多蒼蠅環繞，連忙幫她補充水分，並通知救護車送醫急救。

    阿嬤獲救後恢復意識，喊著口很渴、很餓，警消給水、食物後，性命無礙，家屬對警方致謝。

    90歲阿嬤迷失2天，警方調閱監視錄影畫面，循線在八掌溪沿岸荒地尋獲。（警方提供）

    90歲阿嬤迷失2天，警方調閱監視錄影畫面，循線在八掌溪沿岸荒地尋獲。（警方提供）

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