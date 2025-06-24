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    「李專員」狂發郵局新貸款專案假訊息 中華郵政籲「別上當」

    TikTok有一名「李專員」，狂發郵局優惠貸款假訊息。（圖擷取自網路頁面）

    TikTok有一名「李專員」，狂發郵局優惠貸款假訊息。（圖擷取自網路頁面）

    2025/06/24 16:41

    〔記者林志怡／台北報導〕近期TikTok有詐騙集團散布中華郵政提供各種優惠貸款的假消息，並吸引網友詢問，對此中華郵政強調，中華郵政並無信用貸款業務，也沒有與政府機關合作任何貸款業務，民眾切勿上當，否則可能淪為人頭帳戶。

    TikTok近期出現1名「李專員」，在網路上發布多條郵局優惠貸款假訊息，稱只要滿18歲、具有中華民國身分證，就能申辦50萬貸款，且信用瑕疵、警示戶都來者不拒，吸引部分網友留言「想了解」，但也有不少網友留言疑惑「真的嗎」。

    中華郵政儲匯處副處長左鳳儀指出，這類詐騙訊息在網路上傳播相當普遍，近期同仁在網路發現相關情況後，為避免民眾誤信錯誤訊息，中華郵政也在「防治詐騙專區」發布公告。

    左鳳儀說，這詐騙集團會散布各式貸款消息，並聲稱為協助貸款須先製造帳戶金流，實則騙取民眾帳號或金融卡作為人頭帳戶使用，請慎防詐騙，以免淪為人頭帳戶。

    此外，左鳳儀強調，中華郵政僅有房貸業務，並未開辦任何信用貸款業務，也並未與政府機關合作任何貸款業務，民眾千萬不要受騙上當，目前也已經將相關資訊通知165全民防騙網以利後續處置。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    中華郵政強調，郵局並無信用貸款業務，也沒有與政府機關合作任何貸款業務。（圖擷取自中華郵政防治詐騙專區）

    中華郵政強調，郵局並無信用貸款業務，也沒有與政府機關合作任何貸款業務。（圖擷取自中華郵政防治詐騙專區）

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