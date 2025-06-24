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    違停路邊被警盯 毒鴛鴦持喪屍菸彈逮正著

    劉男遭警方逮捕。（記者徐聖倫翻攝）

    劉男遭警方逮捕。（記者徐聖倫翻攝）

    2025/06/24 16:50

    〔記者徐聖倫／新北報導〕34歲劉姓男子今凌晨開車載著34歲洪姓女友，行經新北市新莊區，2人將汽車違停路邊，引起巡邏警方注意。員警靠近時，劉男、洪女表情顯得非常慌張，警方眼尖發現車內有抽完的「空菸彈」，於是喝令2人下車受檢。果然，警方搜出4個空菸彈，與1個充滿菸油的菸彈，經查為喪屍菸彈，且洪女因涉毒品案遭通緝，當下將這對毒鴛鴦逮捕法辦。

    據悉，新莊警分局光華派出所員警今凌晨0時許派員巡邏，行經新莊區裕民街，發現路邊1輛違停汽車，於是上前攔查。劉男搖下車窗，眼神盡顯心虛，警方先是詢問為何違停，劉、洪2人答不出，接著員警眼尖，看到汽車腳踏墊上有空菸彈，於是喝令2人下車受檢。

    警方在車上找到4個已吸食完畢的空菸彈，站在一旁的劉男，右手緊握，警方喝令其打開手掌，又發現1顆還未使用過的喪屍菸彈。另警方查出，洪女因涉毒身背通緝，最終將這對毒鴛鴦逮捕。

    警詢時，2人承認吸食，在網路上購得菸彈，賣家詳細資料則稱不知，警詢後將2人依毒品罪嫌移送法辦。新莊分局強調 毒品危害社會甚大，將會持續擴大溯源查緝，全力遏止毒品擴散，若民眾發現可疑製毒或販毒行為應立即通報，攜手打造安全無毒生活環境。

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    洪女遭警方逮捕。（記者徐聖倫翻攝）

    洪女遭警方逮捕。（記者徐聖倫翻攝）

    警方扣回吸食過的喪屍菸彈。（記者徐聖倫翻攝） <h4>☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆</h4>

    警方扣回吸食過的喪屍菸彈。（記者徐聖倫翻攝）

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