北市警發布中階警官人事案 萬華行政組長缺2月總算補人

台北市警局今天發布中階警官人事案。（記者王冠仁攝）

2025/06/24 17:00

〔記者王冠仁／台北報導〕台北市警局今天下午發布一波小幅度的人事異動案，總共有23名警官調整職務；這波人事案主要是前萬華分局行政組鄧姓組長因涉嫌包庇電玩業者，在今年4月遭查緝並聲押禁見至今，萬華分局行政組長一職懸缺2個多月；接任萬華行政組長者為原士林分局行政組長黃贏慧，這23名警官統一於本週五報到。

北市警指出，此次人事案由局長李西河邀集3位副局長、督察長與政風室及人事室主任等共同開會檢討，依適才適所、專才專用、品操能力、工作表現、職務歷練等原則通盤考量，計派補第六至九序列組長、警務正、警務員兼所長、警務員、巡官兼所長等職務計23人。

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調整名單如下：

1、士林分局行政組長黃贏慧調任萬華分局行政組長

2、北投分局行政組長龔鴻曦調任士林分局行政組長

3、少年警察隊行政組長陳功輝調任北投分局行政組長

4、少年警察隊預防組長連承志調任少年警察隊行政組長

5、防治科警務正薛先得調任少年警察隊預防組長

6、萬華分局偵查隊副隊長黃冠豪陞任後勤科警務正

7、大安分局瑞安街派出所長王崇倫調任松山分局刑事警務員

8、信義分局六張犁派出所長陳春玄調任大安分局瑞安街派出所長

9、萬華分局西門町派出所長盧禹澄調任信義分局六張犁派出所長

10、大安分局羅斯福路派出所長陳韋勲調任萬華分局西門町派出所長

11、文山一分局木柵派出所長石騰調任大安分局羅斯福路派出所長

12、文山一分局警務員黃政剛調任文山一分局木柵派出所長

13、大同分局寧夏路派出所長榮柏毓調任刑事警察大隊警務員

14、士林分局翠山派出所長李佳諺陞任大同分局寧夏路派出所長

15、保安警察大隊分隊長劉韋伶調任士林分局翠山派出所長

16、文山二分局興隆派出所長蕭順升調任中山分局刑事警務員

17、文山一分局木新派出所長陳建中調任文山二分局興隆派出所長

18、刑事警察大隊警務員黃振綱調任文山一分局木新派出所長

19、內湖分局康寧派出所長蔡宗銘陞任南港分局警務員

20、南港分局玉成派出所長吳璽名調任內湖分局康寧派出所長

21、南港分局南港派出所長蔡佾錩調任南港分局玉成派出所長

22、萬華分局刑事警務員馬秋揚調任南港分局南港派出所長

23、保安警察大隊分隊長蘭建榕調任士林分局山仔后派出所長

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