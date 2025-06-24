空軍上尉飛官被打 影響晉升少校怒求償

空軍上尉飛官被打延宕晉升少校怒求償。（記者蔡彰盛攝）

2025/06/24 18:23

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕空軍林姓上尉飛官前年3月在新竹市舊港自行車道，與廖男發生爭執，遭廖男打傷，事後林男以受傷停飛延宕晉升少校，要求對方賠償，但新竹地院認為林男是否晉升少校，需視其個人工作表現而定，最後只判賠精神慰撫金2萬元。

林男說，前年3月7日深夜11點，他與廖男在竹市北區舊港里自行車道因故發生爭執，廖男竟徒手打他，造成右手擦傷、頭部挫傷等傷害。

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林男說自己是空軍飛行員，因受傷害後停飛15天，原訂隔年晉升少校而得加薪，卻因此延宕1個月，故受有晉升延宕薪資損失1萬元。

為此林男因受有不能按時晉升薪資損失1萬元，加上精神慰撫金2萬元，向男求償3萬元。

刑事部分，新竹地院判決認定廖男犯傷害罪，處拘役50日，得易科罰金。

法官認為，林男是否晉升少校，需視其個人工作表現而定，況且他就有何依通常情形，或依已定計劃、設備或其他特別情事，可得預期晉升少校職位一事，並未舉證，因此他主張廖男應賠償此部分延宕晉升的薪資損失，應屬無據。

而就精神慰撫金部分，法官認為林男遭廖男毆打而受傷害，堪認身心均受有痛苦，自得請求賠償精神慰撫金。審酌雙方身分、地位、經濟能力以及廖男實際加害情形、攻擊部位、林男所受傷勢及精神上受損害程度等一切情狀，判賠2萬元精神慰撫金。

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