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    首頁　>　社會

    男子汽車違停吞雲吐霧 警逮人查扣喪屍煙彈阻毒駕

    警方將張男逮捕。（記者徐聖倫翻攝）

    警方將張男逮捕。（記者徐聖倫翻攝）

    2025/06/24 16:38

    〔記者徐聖倫／新北報導〕22歲張姓男子前天深夜開車行經新北市樹林，張男將汽車停在紅線旁怠速，樹林警分局彭厝派出所長陳祺哲帶隊巡邏撞見，上前告誡紅線不得停車，這時正在吞雲吐霧的張男即刻將電子煙收到腰間，警方即刻喝令其下車受檢。果然發現他攜有違禁品「喪屍煙彈」，車上還搜出毒咖啡包，警方將其逮捕，及時阻止他再毒駕。

    據悉，前日深夜10時許，張男帶毒品到樹林區訪友，他趁夜深街上沒人，將汽車違停在新興街上，打開車窗開始抽電子煙。陳員帶隊服巡邏勤務，見到違停車輛本欲上前告誡，怎知張男一看見警方靠近，立即緊張地將電子煙收進褲頭裡，這個舉動全被警方看在眼裡，心覺有異。

    陳員靠近汽車詢問：「你剛剛藏什麼東西？」只見張男支支吾吾答不出來，陳員眼見有異，喝令張男下車受檢。張男只能乖乖下車，並交出含有「依託咪酯」成分的喪屍煙彈。警方繼續搜索汽車，在副駕駛座置物箱內，又找到4包毒咖啡包，當下將張男逮捕。

    張男向警方供稱，去樹林是找朋友，毒品是他在網路上買的，並不清楚賣家身分。警詢後，依毒品罪嫌將張男移送法辦，警方也將持續溯源，以揪出相關販毒集團。

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    警方扣回喪屍煙彈。（記者徐聖倫翻攝）

    警方扣回喪屍煙彈。（記者徐聖倫翻攝）

    警方扣回毒咖啡包。（記者徐聖倫翻攝）

    警方扣回毒咖啡包。（記者徐聖倫翻攝）

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