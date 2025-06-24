桃園現「留島不留人」統戰傳單 警：已調閱監視器鎖定特定對象

桃園大溪家戶信箱出現「留島不留人」統戰宣傳單。（民眾提供）

2025/06/24 16:51

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市大溪區中華路巷弄住家信箱近日出現疑似「中華人民共和國政府公告」傳單，此一A4傳單內容以斗大字體寫著「留島不留人」、「1萬台幣換1元人民幣」等，內文還以「為慶祝台灣回歸祖國」開頭，收到住戶一頭霧水，不曉得是統戰宣傳、恐嚇信還是單純惡作劇？有住戶覺得無聊，也有住戶趕緊報警處理，大溪警分局今（24）日回應，收到民眾報案後，已經調閱周邊監視器鎖定特定對象，正擴大查證身分並報請桃園地檢指揮偵辦。

打開信箱、收到傳單的李小姐表示，「只有上面看到標題寫中華人民共和國什麼什麼之類的，我沒有很完全看完裡面內容，覺得蠻無聊的啦。」住戶石先生也說，「派出所警察已每一家敲門看有沒有收到那個信，這邊跟後面都有收一疊回去。」

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這份宣傳文宣，內容先提到祖國已收復台灣，再宣稱將實施新的貨幣兌換、不動產收歸政策；政策細節包括1萬元新台幣只能換1元人民幣、以及所有私人土地及房屋全部收歸國有。還有一條號稱「留島不留人」政策，宣稱2300萬台灣人都將接受「祖國」政府安排，2年內遷往指定的「內陸」地區居住；還提到台灣將成為管制區，用於潛艇及戰鬥機基地，並且管制台灣海峽，任何國家船隻經過，都必須申請「祖國」同意。

不僅如此，文宣還宣布「兵役政策」，指出「台灣地區」擁有2位19至40歲男性的家戶，至少得留1位駐守在台灣的軍事管制區，服役5年後才能回「祖國內地」居住。

由於內容實在太「腦洞大開」，散播者的意圖為何，目前也是眾說紛紜；有網友擔憂恐是統戰內容，也有人擔心是「反對大罷免方出手反串」，故意使主張抵抗中共的罷免方，背上「製造恐慌」的罪名。

對此，大溪警分局南雅派出所長孫獻徽說明，有關轄區民眾反映於住處信箱遭投遞疑似擾亂社會秩序信件一案，警方經調閱周邊監視器發現特定對象，目前正擴大偵辦查證身分，將報請桃園地檢指揮，針對散布謠言或不實言論將依法究辦，警方在此呼籲民眾，接獲謠言或不實言論信件切勿恐慌，如有發現類似信件或文宣，務必向警方報案。

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