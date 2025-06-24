北投分局3幹員涉包庇線民持毒 高院減刑、2警緩刑

北市北投分局前任3名警涉包庇線民持毒，高院考量已認罪、具悔意，今減刑並給予2警緩刑。（資料照）

2025/06/24 15:29

〔記者楊國文／台北報導〕台北市警局北投分局偵查隊警務員楊定邦、前偵查佐陳治中、江憲瑞，5年前依線民情資追查槍枝，卻涉嫌包庇線民持有安非他命，又將毒品放在汽車排氣管轉讓他人，士林地院依公務員隱匿刑事證據等罪，判楊4年、陳1年8月、江8月徒刑；上訴後，高等法院考量已認罪、具悔意，今依侵占非公用財物罪改判楊2年8月、褫奪公權3年，陳判刑1年8月、緩刑2年，應向公庫支付10萬元，江判刑8月、緩刑3年，應向公氣支付60萬元、提供義務勞務140小時。可上訴。

檢方調查，時任北投分局偵查隊楊、陳、江等3名員警，2020年8月接獲夏姓線民檢舉，得知張男持有槍枝；同月26日，楊等3員在夏男陪同下，前往張男位於新北市新莊區的住處附近勘查地形。

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隔天，楊男等人再度前往同一處埋伏，待張男開車出現，隨即將人逮捕，並於張男車內扣到貝瑞塔、仿金牛座手槍各1把，以及子彈10顆，再從張男身上查到安非他命與俗稱「神仙水」的液態毒品。

楊男等人接著拿走毒品，卻放到張男座車的排氣管內，再通知夏男取走；楊男等人另於法院審理他案張男持槍案件時，明知破案原因是線民檢舉，卻隱匿線民身分，製作假文書騙法院是張男口頭告知持有槍彈，並自願接受搜索。後來夏男因毒品案件被起訴，決定向廉政署告發楊男等人不法，全案才曝光。

士林地檢署偵結，指楊男等3人雖承認是由線民檢舉槍枝，卻對藏毒、偽造文書等犯行避重就輕，分別依侵占非公用財務罪、隱匿刑事證據罪、庇護他人持有第二級毒品罪、湮滅刑事證據罪起訴楊等人。

士林地院審理時，楊辯稱當初這個「白粉」需經鑑定才能確定是毒品，且鑑定也可能有誤，何況當下他的毒品績效已達標，因此不必增加工作麻煩，所以未查扣；陳、江說，搜索過程都未見到白粉，事後也聽從楊的指示而簽辦文件。

士林地院依公務員隱匿刑事證據等罪，判楊4年、陳1年8月、江8月徒刑。楊3人不服判決，上訴高等法院。

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