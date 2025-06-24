電動車火警頻傳 北市消防局：鋰電池熱失控及充電不當是主因

電動車輛火警難滅往往造成重大危害。（記者姚岳宏翻攝）

2025/06/24 15:11

〔記者姚岳宏／台北報導〕電動車、電動自行車及電動機車日漸普及，導致電動車輛起火事件頻傳，台北市消防局提醒，鋰電池熱失控及充電不當已成為火災主因，呼籲民眾務必加強用電安全，避免憾事發生。

根據火災調查報告指出，台北市2018年至2024年間，共發生49起電動車輛火災案件，其中以電動自行車為最多，高達30件約佔總體的6成。電動車輛起火原因，主要是鋰電池過度充放電、掉落、撞擊、結構受損等外部異常狀況，以及電解液分解、電池內部壓力積累、隔離膜熔毀等內部異常狀況有關。

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鋰電池在過度充電、老化、受損（如碰撞、擠壓）時，容易發生短路或熱失控，導致自燃甚至爆炸。長時間充電，特別是過夜充電，會加速電池老化，導致增加起火的風險。

消防局表示，電動車輛於充電過程中自燃情形屢見不鮮，日前某大樓發生電動自行車停放於車庫時自燃，車主聽到異常聲響與濃煙後才發現起火。亦有民宅因整晚充電的電動自行車突然起火，伴隨爆炸聲，火勢迅速蔓延，所幸消防隊出動迅速，在火勢尚未擴大前將火勢撲滅。更有報廢的電動車，因不明原因突然起火，造成民眾財產損失。

消防局從過去案例中發現，鋰電池致災最常見原因是電池長時間充電，以及使用未有合格標章之充電式電器產品，為防範鋰電池火災的發生，消防局體民眾應注意以下事項：

一、遵守原廠使用指南，使用該車輛專用的充電設備，避免使用轉接器及延長線。

二、維護充電設備，不要拉扯、擠壓、拖動充電電線，以免損壞。

三、不可過度充電，如果充電過程出現異常（如:電池膨脹、過熱等現象），請立即停止充電。

四、充電時遠離火源，周圍不要堆放易燃物品，並且應該在專用停車空間進行充電。

消防局呼籲，民眾務必提高警覺，落實安全充電與定期檢查，才能有效防範電動車火災，保障生命財產安全。

電動車安全注意事項。（記者姚岳宏翻攝）

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