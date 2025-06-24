桃園中壢飛車追逐大亂鬥 路邊14輛機車慘遭「刷一排」

無辜汽、機車停在路邊遭到波及。（記者李容萍翻攝）

2025/06/24 15:05

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市中壢區長沙路昨（23）日深夜11點發生飛車追逐大亂鬥，雙方車輛碰撞後，還波及到14輛停在路邊的汽、機車，雙方人馬隨後逃之夭夭。中壢警分局獲報，在3小時內將涉案人士帶回，並在黃男車上查獲新興毒品「依託咪酯」（喪屍菸彈），訊後依毒品危害防制條例、傷害、妨害自由案等移送偵辦；多名騎士一早上班前見機車被撞到不能騎，直呼「好衰！」

警方調查，39歲黃姓男子和呂姓妻子，昨日深夜11點在中壢區福州路、杭州路口，遇見41歲友人高姓男子及其詹姓女友，黃男不滿高男講他壞話，雙方爭執後大動肝火互毆，過程中，呂女造成詹女跌倒背部擦傷，黃男先開車沿福州路左轉進入長沙路離開，高男不滿也開車緊追，2車就在長沙路碰撞車禍，一連追撞路旁2輛轎車及12輛機車後，肇事後2車見「代誌大條」皆駛離現場逃逸，網友批評一排摩托車超倒霉被撞。

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中壢警分局普仁派出所員警獲報到場擴大調閱監視錄影畫面，3小時內將黃男及呂女迅速帶回釐清案情，更在黃男車內查獲新興毒品「依託咪酯」菸彈，全案訊後，黃男依毒品危害防制條例、傷害、妨害自由案移送偵辦；呂女依傷害、妨害自由案函送偵辦。

另外，針對肇事駕駛未依規定處置並駛離現場行為，警方依據道路交通管理處罰條例第62條規定：「汽車駕駛人駕駛汽車肇事，無人受傷或死亡而未依規定處置者，處1000元以上3000元以下罰鍰；逃逸者，並吊扣其駕駛執照一個月至三個月。」對黃男及高男依法開罰。

中壢分局長林鼎泰強調，針對街頭暴力等危害公共安全情事，警方絕不寬貸，將依法從嚴偵辦；並呼籲民眾遇有情感或糾紛應理性處理，切勿以暴力或危險方式解決，以免觸法。

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無辜汽、機車停在路邊遭到波及。（記者李容萍翻攝）

無辜汽、機車停在路邊遭到波及。（記者李容萍翻攝）

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