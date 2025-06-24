張綱維聲請具保停押照顧罹癌老母 高院駁回、裁定延押2月

張綱維（左1）聲請具保停押照顧罹癌老母，被高院駁回，裁定延押2月。

2025/06/24 16:15

〔記者楊國文／台北報導〕遠航董事長張綱維涉掏空遠航36億元遭羈押中，高等法院日前召開延押庭，張打出溫情牌，指高齡母親罹患癌症四期，且已經「骨轉移、腦轉移」，請求同意他提出1.2億元保釋金，及接受電子監控等替代方案，讓他交保回家照顧母親；高院審理認定張有高度逃亡之虞，有羈押必要，裁定7月2日起延長羈押2個月。

高院指出，張綱維之前有違反法院指示不得靠近港口等應注意事項，其違規情節重大，考量張一審被法院判處重刑，其逃亡的可能性甚高，加上張曾任遠航負責人、且是樺福集團所屬各公司的實際負責人，有相當資源和商業人脈，也曾經擅自遷居他處，並提領大額現金，將名畫等財產搬至親友處等情事，為確保刑罰權、訴訟程序得以順利進行，有羈押張的必要，應自7月2日起延長羈押2個月，可抗告。

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高院日前提訊張綱維召開延押庭，張和律師團替他4月2日被認定有逃亡之虞而羈押喊冤，當時高院認定張有7度違規遭到科控示警，其中2度接近苗栗溫仔頭漁港，疑有逃亡之虞，事實上是因為電子閘門定位誤差導致，張自己絕不可能違規或逃亡，棄罹癌的年邁母親及子女於不顧。

張稱，母親罹患癌症第4期，目前癌症已轉移到腦部、骨頭，請求讓他具保停上羈押，能夠回家照顧母親。張的律師指出，張綱維之前一直有依規定每天向科控中心報到，並非故意違反電子監控命令，請求高院同具張具保停止羈押，願意配戴電子腳鐶、每天向警方報到及加保至1億2千萬元（包括一審的8千萬元）等方式，代替羈押。

律師說明，一審之前命張綱維以8千萬元交保，目前已找到一位頗有名望、成功的女企業家願意替張出具3千萬元的保證書，另外家人已籌到1千萬元，加起來共1億2千萬元，張獲交保後，一定不會逃亡，不敢陷這名幫忙他的女性於不義，使得她3千萬保證金被沒入。

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