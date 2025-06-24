劉真手術猝死5年醫師控Google錯誤連結 訴請「排除侵害」敗訴

已故藝人劉真。（資料照）

2025/06/24 15:01

〔記者張文川／台北報導〕已故藝人劉真5年多前動心臟支架手術時意外離世，台北市張姓醫師認為Google搜尋引擎只要蒐尋「劉真」或「劉真 主治醫師」，預測輸入演算法就會錯誤連結到他的名字，而輸入他的名字也會跳出劉真，讓使用者誤以為劉真是由他主治、執刀，張醫師控告Google台灣分公司請求「排除侵害」，移除他與劉真的預測查詢字串；但士林地院審理後認為，Google搜尋服務是美國Google總公司提供，與台灣分公司屬不同法人，判張姓醫師敗訴，可上訴。

張姓心臟科醫師提告主張，Google搜尋引擎的自動預測功能，輸入他的名字時，會產生他與劉真的預測字串，輸入「劉真」時，也會自動產生他姓名的預測字串，這會讓使用者以為他是劉真的主治、主刀醫師，並影射他與劉真的死亡有關，貶損他的人格及名譽，且引發許多新聞媒體和社會大眾的騷擾、質疑及臆測，嚴重影響他的私人生活，也導致求診患者人數銳減、營業收入大幅衰退，受有財產及非財產上之損害。

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張醫師指出，他的生活絕大數時間都在醫院為病患診療，並非公眾人物，這些預測字串乃是演算法以機械化運作的方式，統計熱門搜尋詞彙，未經人類思考、創作、判斷或取捨，來源無從特定，無法證明真實性，有誤導社會大眾、有害於公共利益的疑慮；且劉真過世迄今已逾5年，已非社會大眾聚焦關注或熱切討論的議題，已不具備新聞性，這等預測字串難以為他或公眾帶來資訊價值，預測字串侵害他的人格權、資訊自主權，並違反個人資料保護法，不當運用他的個資，且違反醫師法、醫療法等。

張指出，他於2023年曾5度以電子郵件發函請求Google台灣分公司移除預測字串，其中對方第2次回覆稱該預測字串因違反預測功能政策，已經移除，但他發現部分預測查詢字串仍然存在，後續3度發函請求移除，對方第5次回覆「因Google搜尋引擎係由設址於美國之「Google LLC」所經營及維護，本公司不負責任何Google搜尋引擎之業務及經營」，拒絕協助移除。張男因此提告，要求排除侵害。

法官調查後認為，Google台灣分公司是依我國法律設立登記的公司；依Google搜尋引擎的服務供應商欄位，載明Google服務是由依據美國德拉瓦州法律成立、依美國法律營運的「Google LLC」提供，Google LLC是美國公司，與被告的台灣分公司顯然分屬不同法人。

判決認定，Google台灣分公司未管領、控制Google網站，也非Google搜尋引擎業務的經營者，自然沒有移除Google網站搜尋結果的權限與能力，張男也未能舉證台灣分公司對Google搜尋引擎有何經營、維護、管理、控制權限的事實，因此其請求Google台灣分公司移除預測字串並採取必要防止預測字串再顯現的措施，難認有據，故予駁回。可上訴。

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