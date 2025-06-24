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    假借德州撲克協會名義攬客賭博 中和警上門查緝逮32人

    李男以德州撲克協會名義攬客賭博，警方上門查緝逮捕等32人。（記者陸運鋒翻攝）

    李男以德州撲克協會名義攬客賭博，警方上門查緝逮捕等32人。（記者陸運鋒翻攝）

    2025/06/24 14:28

    〔記者陸運鋒／新北報導〕李姓男子假借德州撲克交流協會名義，實際上在新北市中和區民宅經營賭場，警方掌握情資蒐證近1個月，見時機成熟後上門查緝，當場逮捕李嫌、4名荷官、3名工作人員及賭客共32人，詢後依賭博罪嫌送辦。

    中和警分局調查，35歲李男在臉書社團發布訊息，宣稱是正規的德州撲克錦標賽，但實際上沒有政府核發的證書，警方接獲情資暗中查訪，發現該賭場每人每場報名費約800元，但仍需繳交手續費，牌局結束後亦可換現金，確認有賭博行為。

    警方多日蒐證見時機成熟後，於前天深夜持搜索票，進入位於中和中和路二段賭場查緝，逮捕負責人李男、荷官何女、鄭男、張男及工作人員林女等8人，另有24名賭客，總共32人，另查扣抽頭金17萬餘元，賭資196萬餘元（含現金23萬餘元、籌碼172萬餘元）、賭具、撲克牌、監視器等證物。

    警方詢後，將李男、4名荷官及工作人員林女等8人，依賭博罪嫌移送新北地檢署偵辦，其餘張姓男子等24名賭客則函送偵辦。

    現場查扣抽頭金、賭資及賭具等證物。（記者陸運鋒翻攝）

    現場查扣抽頭金、賭資及賭具等證物。（記者陸運鋒翻攝）

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