南港火車站驚悚意外！20多歲女上班族「腳陷破裂警示燈」噴血送醫

南港火車站今日上午發生乘客誤踩破裂列車警示燈而受傷意外。（本報合成，擷取自爆料公社）

2025/06/24 14:50

上稿時間：14:27 更新時間：14:50

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台北市南港火車站今（24）日上午驚傳旅客受傷意外，一名20多歲女上班族下車時，不慎踩進地面破損的警示燈孔，造成嚴重傷勢，當場血流如注，月台更留下大片血跡，畫面怵目驚心。

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一名網友在「爆料公社」 發文表示，今（24）日上午在南港火車站月台下車時，因為人潮眾多、視線不清，整隻腳不小心陷入一個已經破裂的列車到站警示燈裡，當場傷口噴血，狀況非常嚴重。

原Po指出，由於當時情況緊急無暇拍照，所幸有其他熱心民眾協助拍下現場畫面，影片中可見其腳部傷口持續出血，紗布也被血液染紅，現場月台更留有大片血跡。

原Po無奈透露，目前已在忠孝聯合醫院接受治療，醫生告知傷勢嚴重，未來一段時間恐將無法工作，只好上網求助，詢問「有沒有人知道類似情況下的處理流程？我能不能向台鐵求償？需要準備哪些資料或證據？因為這次意外對我造成很大的身體與工作影響，非常希望能得到一些指引與協助，謝謝大家。」

綜合媒體報導，台北市消防局表示，上午7時48分接獲報案稱一名女乘客於南港火車站疑似跌倒受傷，經初步確認為遭月台警示燈破裂燈罩割傷，意識清楚，隨即送醫處置。

台鐵事後回應，對於設施破損導致旅客受傷深感歉意，第一時間已協助通報救護並將全額負擔傷者醫療費用。台鐵強調，上午9時已完成損壞設備修復，並責成維護單位全面檢查各站相同設施，若有劣化情形將即刻更換，以確保旅客安全。

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