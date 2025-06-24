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    高雄3高中生校園打架事件 教育局：勿傳影片觸法

    高雄某高中4學生鬥毆3人受傷。（圖由讀者提供）

    高雄某高中4學生鬥毆3人受傷。（圖由讀者提供）

    2025/06/24 14:15

    〔記者黃良傑／高雄報導〕高市某高中昨午用餐時間，4名學生因進教室時不慎誤碰肢體，同學互嗆引爆衝突，演出全武行有人受傷，過程被同學錄下瘋傳，引起社會譁然，教育局提醒民眾，勿任意上傳影片以免觸法。

    校方今天持續處理此一校安事件，少年警察隊也到校協助學校，並向學生加強宣導，據了解，受傷的3名學生已返家休養，今天請假未到校，預計明（25日）與家長及學生晤談，教育局也持續關心學生的身心復原狀況。

    高市教育局表示，針對該校發生學生衝突事件，教育局表示持續了解學校後續處理進度與學生復原情形，並加強法治與媒體素養教育。

    教育局呼籲學生遇有衝突或誤會時，應以理性溝通、冷靜應對為原則，切勿以暴力解決問題如一時情緒失控，務必主動尋求師長、教官或輔導人員協助，共同化解矛盾，避免造成更大傷害。

    此外，學生如目睹衝突事件，應以維護現場安全為優先，切勿圍觀、煽動或拍攝影片，更不應將相關影片上傳或分享至社群平台；此類影片涉及兒童及少年之肖像與行為記錄，依法屬個人資料與「兒少個資」。

    依據《兒童及少年福利與權益保障法》第49條及《個人資料保護法》相關規定，未經同意揭露、散布涉及兒少之影像、足資辨識身份者，恐觸法責，最重可處刑責與罰金。學生與家長應提高警覺，共同守護兒少權益。

    教育局已請各校加強法治與媒體素養教育，並提醒學生在網路時代更應自律自重，對於已流傳之不當影像，也請外界停止轉傳，避免造成當事學生二次傷害與法律風險。

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