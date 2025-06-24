新北時隔6年再獲「反毒特優」肯定 督導獲選全國有功人士

新北市衛生局督導陳采瀅（右）獲行政院長卓榮泰（左）頒發反毒有功人士獎盃。（圖由衛生局提供）

2025/06/24 13:35

〔記者羅國嘉／新北報導〕行政院今（24）日舉行「114年度反毒有功人士及團體」頒獎典禮，新北市榮獲「113年度毒品危害防制中心聯合視導」特優殊榮，由衛生局副局長馬景野代表受獎。這是繼2018年獲得特優後，時隔6年再次榮獲實地視導特優評價，展現新北市毒品防制工作的穩健成效與創新作為。

此次評核中，新北市針對青少年、三四級毒品施用者、藥癮就業人口及藥癮婦女等四大族群，推動具實效的特色方案，獲中央高度肯定。同時，深耕第一線長達15年的衛生局督導陳采瀅，也榮獲「反毒有功人士」殊榮，為市府團隊增添光彩。

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衛生局長陳潤秋表示，新北自2017年成立實體「毒品防治辦公室」，整合各局處與網絡資源，建立即時溝通機制並定期召開工作會議，有效掌握防毒推動重點。針對不同族群，新北市也發展出多元、科技化的防制策略，像是「青少年族群」導入論壇劇場、反毒APP、親子教材等，增進對藥癮、自殺與網路霸凌等議題的認識，並結合法院資源協助非行少年，落實預防工作。

另外，還有「年輕毒品使用者」為三、四級毒品施用者設計客製化分流課程，並推廣至全國，結合就業服務資源，從監後到職場提供完整支持；「藥癮婦女與新生兒」針對懷孕藥癮婦女提供產前至產後全程醫療補助與社會支持，維護母嬰健康與安全。

陳潤秋說，榮獲有功人士殊榮的陳采瀅，自2010年起深耕毒防領域，於2022年晉升為個案管理督導，致力於團隊帶領與高風險個案關懷工作。在C型肝炎防治方面，積極推動美沙冬個案篩檢與治療，篩檢率達98.6％、治療率達92.9％，成果顯著。

陳潤秋表示，毒品防制工作需結合跨網絡力量與社區資源，因地制宜、因人設計，未來將持續深化防毒策略，打造無毒新北、守護市民健康。民眾若有藥癮相關問題，可撥打24小時免費毒防中心諮詢專線0800-770-885（請請您，幫幫我），將由專業人員會提供協助與資源轉介。

新北市衛生局副局長馬景野（右）代表市府獲行政院長卓榮泰（左）頒發視導特優獎盃。（圖由衛生局提供）

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