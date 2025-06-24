詐騙集團用「醫師夢」當幌子 夫妻險被騙70萬元

警方到場勸說。（記者王冠仁翻攝）

2025/06/24 13:15

〔記者王冠仁／台北報導〕黃姓男子與妻子對從醫懷抱夢想，他們透過網友發現，匈牙利有機構可以進行醫療訓練，便信以為真，依對方所說去銀行匯款23500元美金（約台幣70萬元）。警方到場後，發現他們打算匯款的帳戶是個人帳戶，並非公司戶，且其拿出的相關資料都是簡體字，警方懷疑是詐騙集團的話術，耐心苦勸才放棄匯款。

北市警大同分局今天發布新聞稿，公布這組詐騙集團的話術，同時也呼籲民眾，詐騙集團的詐騙手法不斷推陳出新，民眾務必提高警覺，並再三查證，警方會持續更新詐騙犯罪手法資料庫，供民眾參考、注意及防範，民眾如有疑問可直接撥打110報案專線尋求警方協助，一起防詐阻騙。

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警方調查，黃姓男子與妻子想一圓醫師夢，透過網路搜尋相關資料，最後輾轉認識一名網友，對方聲稱可以前往匈牙利某機構接受醫療訓練。黃與妻子不察，不久後就依對方所說，跑到國泰銀行打算匯款23500元美金到對方指定的帳戶。行員發現匯款金額龐大，關懷提問後懷疑有異，通報警方。

轄區員警趕到後，黃與妻子說出來龍去脈，還拿出該機構的相關資料文件給員警看。不過，員警一看，赫然發現資料上的文字都是中文簡體字，而且他們遇匯款的帳戶是個人帳戶，並非公司戶；警方再根據資料上的相關公司名稱查詢，發現都是中國公司，根本與匈牙利無關。

警方發現他們可能遇上詐騙集團，苦心勸說，他們最終也發現異狀，越想越覺得奇怪，最後打消匯款念頭。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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