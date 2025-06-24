退休阿北襲胸老友妻 鬼扯：「摸她胸部讓她心情好一點」

陳姓老翁襲胸老友妻還鬼扯：「想讓她心情好 一點」被判刑4月。示意圖（資料照）

2025/06/24 12:51

〔記者黃佳琳／高雄報導〕70多歲的陳姓老翁，日前到鳳山區訪友時，得知老友已過世，陳男竟伸手摸了老友妻胸部，老友妻翻臉報警，陳翁竟鬼扯：「摸胸部是要安撫她，因為她先生已往生」，被法官依違反性騷擾防治法判刑4月，得易科罰金。

判決指出，已退休的陳姓男子閒來無事，想起之前做生意時認識的一位老友，他想著與老友多年未見，於是去年3月15日上午11點多，驅車前往鳳山區老友家；陳男告知來意後走進老友家，從老友妻口中得知，老友已過世多時，陳翁見老友妻雖然已有年紀，但保養得宜韻味十足，竟萌生歹念，趁老友妻不注意時，伸手摸了她的胸部。

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老友妻被騷擾後火大報警，高雄地方法院審理時，陳翁一開始否認涉案，後來才改口坦承犯行，辯稱「我碰觸她的胸部是要安撫她，因為她先生已往生」、「她有憂鬱症，我希望能摸她胸部讓她心情好一點」、「我想她是否因為沒有男人的溫存而得到憂鬱症。我才想出去捏她一下，看她有什麼反應」。

法官認為，陳翁無端對無親密關係之人以觸摸胸部方式性騷擾，造成被害人飽受驚嚇，身心及生活均受影響，侵害他人身體自主權、所享有關於性、性別、與性有關之寧靜及不受干擾之平和狀態，但考量他年事已高，又有老母需扶養，因此讓他不用入監執行，依乘人不及抗拒而觸摸其胸部罪判徒刑4月，得易科罰金，可上訴。

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