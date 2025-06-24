吵死人！東彰道路48輛汽車半夜車聚轟隆隆 警抓15件違規

警方不定時編排勤務在東彰道路實施臨檢。（圖由警方提供）

2025/06/24 13:42

〔記者湯世名／彰化報導〕吵死人！通車5個月的東彰道路成為玩車族車聚新熱點，卻也為沿線居民帶來噪音，上月間有多達48輛汽車半夜在東彰員林路段舉行車聚，不料部分車輛產生的噪音驚擾當地居民，警方據報追查出共有15輛車闖紅燈、遮蔽車牌，全部通知到案開罰，全案正蒐集危駕事證，朝公共危險罪偵辦。

全長逾28公里的東彰道路在今年1月24日全線通車，至今天正好滿5個月，縣警局統計共移送公共危險罪1件、舉發違規超速587件、闖紅燈487件、違規改裝車體26件、使用註銷號牌19件，不依標誌、標線、號誌行駛842件、其他違規345件，共計取締違規2306件，平均1個月開抓461件。

請繼續往下閱讀...

其中上月間某日半夜2點左右，彰化縣警局獲報東彰路段發生危駕及噪音擾民案件，經即時調閱監視器擴大追查，迅速鎖定48輛各式汽車，除通知所有駕駛人到案說明外，並聯合環保局及彰化監理站執行涉案車輛聯合稽查，共計舉發闖紅燈、遮蔽車牌等交通違規15件，全案正蒐集危駕事證朝公共危險罪偵辦。

縣警局指出，東彰道路因路面筆直，成為玩車族車聚新熱點，在週末假日深夜屢傳車輛改裝、噪音及競速、甩尾等危駕情事發生，嚴重影響沿線居民安寧及行車安全。為遏制此一不良歪風，部署彰化、員林、田中分局及保安、交通隊實施區域聯防強力執法；在東彰路與員集路口等9處地點設置攔查點，於週五、週六及週日深夜10點至清晨4點部署優勢警力加強盤查可疑車輛，全力防制危駕行為。

此外警方還在多地點取締超速危駕行為，加強東彰路段速度管理，編排12處移動式測速照相地點，全天候執行超速取締工作，以降低交通事故發生，並防制危駕案件發生。

警方聯合環保局及彰化監理站在東彰道路執行聯合稽查。（圖由警方提供）

東彰道路48輛汽車半夜車聚轟隆隆，警方開抓15件違規。（圖由警方提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法