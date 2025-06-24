關鍵畫面「4人同框」！埋伏襲擊李正皓 警方揪出天道盟3共犯

政治評論員李正皓19日遭吳姓男子噴辣椒水攻擊，警方陸續逮捕4名共犯。（資料照，記者翁聿煌攝）

2025/06/24 11:48

〔記者鄭景議／台北報導〕名嘴李正皓19日晚間在台北市內湖區三立電視台外遭遇21歲吳姓男子持辣椒水攻擊，警方經數日追查，透過18日在南京東路六段上，四人上車開會的監視器畫面，確認出還有三名共犯，昨日前往新北逮捕李、陳、吳三人，雖三人沒有幫派註記，但李男有天道盟背景，警方依組織犯罪、傷害及妨害自由偵辦中。

警方調查，四人在18日當天就在三立電視台周遭場勘，李男開著黑色賓士，其餘3人則分乘兩輛機車，4人沿著舊宗路及新湖二路觀察三立電視台周遭環境，「場勘」了一陣子之後，4人還聚集到一輛賓士車上「開會」，隨後又繞著三立電視台「場勘」了好一陣子，其中動手的吳男「場勘」最仔細，數度下車仔細觀察周遭環境。

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警方追查賓士車車主，發現該輛賓士車竟登記在動手的吳男名下，更加確認4人本就認識，昨日經檢察官核發拘票後，一舉在新北市永和、蘆洲、板橋區拘提34歲李姓男子、27歲陳姓男子、24歲吳姓男子。

3人到案後說詞避重就輕，其中李男瞎扯當天是到內湖運動，陳男及吳男則稱是一起去電視台附近的大潤發、ikea逛街，僅承認4人是朋友，都否認涉案。

警方認為4人犯後態度不佳，且串供明顯，訊後依組織犯罪、傷害與妨害自由等罪嫌，將4人移送士林地檢署偵辦。

政治評論員李正皓19日遭吳姓男子噴辣椒水攻擊，警方昨天再逮捕3人，雖沒有幫派註記，但其中34歲李男有天道盟背景，警方依組織犯罪、傷害及妨害自由偵辦中。 （記者鄭景議翻攝）

政治評論員李正皓19日遭吳姓男子噴辣椒水攻擊，警方連日追查，發現關鍵監視器畫面，吳姓男子18日曾事先勘查地形，與另3人在南京東路六段上同一輛車會商，確認還有3名共犯。（記者鄭景議翻攝）

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