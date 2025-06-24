惡狼借廁所性侵鄰居女童 對面姑姑忙打牌不相信

情境照。非本新聞人物

2025/06/24 11:29

〔記者張文川／台北報導〕花蓮一名早餐店男老闆，4年前某日打烊後，見鄰居小學5年級女童獨自在家，遂藉口借廁所進入她家，強壓在床性侵。女童事後向住對面正在打牌的姑姑求助，姑姑卻不相信，女童直到2年後升國中才向輔導老師求助。法院歷審皆依對未滿14歲人強制性交罪，將男子判處7年2月徒刑定讞。

判決指出，2021年10月17日中午，經營早餐店的男子收店後，見鄰居女童獨自在家，便以借廁所為由進入女童家中，自己上二樓臥室。女童擔心他偷東西，跟著上樓查看。

不料男子立即將房門鎖上，強壓在床脫褲性侵，無視女童極力反抗，並說「老師說不能脫別人褲子」表達拒絕之意，男子仍以體型優勢予以性侵。

女童事後趁隙逃離，跑到住對面的姑姑求助，姑姑正在打牌而不相信，女童身心創傷，被診斷出患有創傷後壓力症候群（PTSD），直到升國中，才由輔導老師陪同報案。

男子否認犯行，但被害女童對犯案過程描述詳細，證人證詞也相符，檢方起訴。

女童姑姑到庭做證供稱，當時因有眾人皆在場，她擔心事發影響女童在部落中的生活，不想讓姪女飽受指點，才沒有當場直接相信。

歷審法官認定男子罔顧女童反抗，強制性交得逞，犯後態度頑劣，造成女童難以抹滅的心理創傷，所為實屬不該，未達成和解，因此量處7年2月徒刑確定。

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