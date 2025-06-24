好眼力！醫院夜探親友意外目擊賓士掛偽牌 還搜出毒品

賓士車懸掛紅色的「試A7XXX」偽造車牌，被警方查獲。（圖由警方提供）

2025/06/24 13:03

〔記者湯世名／彰化報導〕眼力太好！1名民眾昨晚（23日）到彰化市某醫院探視家屬，無意間看到路邊1輛賓士車懸掛紅色的「試A7XXX」車牌，由於號牌奇特，正好他又記得這塊車牌是屬於1位車行的友人，向友人詢問得到「車牌還在車行」的答覆後，立即向警方報案，員警趕抵現場當場查獲66歲男子懸掛偽造車牌，旋即又在其身上起出毒品，罪刑多加一條。

彰化警分局昨晚8點多接獲民眾報案指出，彰化市南平街有1輛賓士車疑似懸掛偽造車牌行駛，希望警方來攔查。報案人還一路跟隨賓士車來到中山路與四維路口，警方也趕到現場，立即示意駕駛賓士車的男子停車受檢。警方清查後發現，該輛賓士車的確是懸掛偽造的「試A7XXX」車牌，進一步搜索，又從他身上起出安非他命、海洛因等毒品，立即帶回派出所偵訊。

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警方指出，這塊「試A7XXX」車牌原本是1名開設車行的業者所有，正好業者的友人昨晚到彰化市某醫院探視親屬，卻在南平街看到1輛賓士車上懸掛紅色的「試A7XXX」車牌，直覺可疑，立即致電業者是否有懸掛該車牌外出，得到否認的答覆後發現這塊車牌是偽造，立即向警方報案，進而破獲全案。警方在偵訊後，將涉案的賓士車駕駛依偽造特種文書罪、毒品危害防制條例等罪嫌移送彰化地檢署偵辦。

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賓士車掛偽造車牌被警方攔獲。（圖由民眾提供）

警方從賓士車駕駛身上起出毒品等。（記者湯世名攝）

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