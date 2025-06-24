東港連有發漁船船長宰殺海豚當餌 屏檢起訴

屏東檢警查扣連有發漁船（屏東地檢署提供）

2025/06/24 11:38

〔記者葉永騫／屏東報導〕東港籍「連有發」遠洋漁船吳姓資深船長及外籍船員獵捕海豚捕鯊魚，被加拿大通報我國，屏東地檢署偵查終結，依違反野生動物保育法將船長起訴，7名印尼漁工諭知緩起訴。

屏東地檢署指出，「連有發」遠洋漁船吳姓船長，僱用7名印尼籍船員，於113年6月間在北緯39度56分、東經154度55分之西北太平洋海域作業期間，因釣餌不足，明知海豚係經主管機關海洋委員會公告列為珍貴稀有之保育類野生動物，屬第二級保育類野生動物，仍指示船員使用漁具獵捕2隻海豚，並進行宰殺分割，作為捕撈鯊魚與鮪魚之誘餌。

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剩餘之海豚屍塊與外皮則丟棄於外海，經加拿大漁業暨海洋部空中監控拍攝、紀錄影像並製作書面報告後，通報農業部漁業署，再由本署指揮專案小組共同調查蒐證，全案事證明確。

檢察官審酌吳姓資深船長，對海洋保育規定應最為明悉，卻因利益考量而指示印尼籍船員違法宰殺海豚，其行為經媒體揭露後引發社會譁然，對我國之國際形象造成負面影響，建請法院依法予以從重量刑，並視其悔罪情形，對被告宣告緩刑並附相當條件，以資炯戒，強調保育類野生動物資源珍貴，海洋生態維護仰賴全民共同努力，對於破壞自然資源者，將秉持「速辦、嚴辦」原則依法究辦，展現守護海洋生態之決心。

屏東檢警查扣連有發漁船及船上的漁貨進行清查。（屏東地檢署提供）

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