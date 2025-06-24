新北分署7月份拍賣 板橋住宅、25年代步車、42筆土地都有賣

行政執行署新北分署定於7月1日舉辦「123聯合拍賣會」，拍賣標的物包括1部車齡25年的代步車、3檔實體股票、1式商標權、1家有限公司的出資額及42筆土地等。（圖由新北分署提供）

2025/06/24 10:59

〔記者王定傳／台北報導〕行政執行署新北分署訂於7月1日舉辦「123聯合拍賣會」，拍賣標的物包括1部車齡25年的代步車、3檔實體股票、1式商標權、1家有限公司的出資額及42筆土地；另新北分署受台北地檢署囑託，就詐欺案被告王姓男子名下位於板橋區住宅變價，一再減價，將進行第3次拍賣，底價已遠低於市場行情。

新北分署指出，當日上午10時，將以「喊價」方式先拍賣1部日產NISSAN自用小客車，該車輛為銀色，2000年出廠，車齡約25年，排氣量1597c.c.，行駛里程數21萬1230公里，是某租賃公司滯納使用牌照稅，其負責人親自從台中開車北上，交由新北分署查封、拍賣，宜充做代步車或供初領駕照新手使用。

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新北分署指，依拍賣公告所載，該車輛迄5月15日止尚滯欠使用牌照稅7124元及交通違規罰鍰6700元，本次是第1次拍賣，未定底價。接著拍賣板信商業銀行、陽信商業銀行及太平洋電線電纜股份有限公司等3檔實體股票，最後拍賣1式商標權及佳鎰實業有限公司出資額300萬元。

新北分署表示，下午3時則進行不動產拍賣會，最受矚目的標的物為新北市板橋區華江一路522號10樓建物，該建物是台北地檢署去年偵辦以蔡姓不動產掮客為首的犯罪集團，夥同律師等人共同偽造代筆遺囑，詐取「未辦理繼承登記不動產」刑事案件，其中一名未滿30歲王姓被告犯罪所得至少982萬元，經台北地院裁定准予在其犯罪所得金額範圍內予以扣押，由北檢囑託變價。

新北分署指出，該建物屋齡約5年，登記面積將近50坪（主建物約21.37坪、地下1樓平面式車位10.41坪，另含陽台、雨遮及公設），格局為3房1廳2衛1陽台，臨近大漢橋，對面為溪頭公園，環境清幽，捷運新埔站及江子翠站均近在咫尺，交通便利，本次為第3次拍賣，底價2804萬元（平均每坪約56萬元）已遠低於臨近相仿建物的實價登錄價格。

此外，這次還拍賣坐落新北市板橋、中和、永和、三重、蘆洲、樹林、三峽及鶯歌等8區土地共42筆，其中永和區2筆既成道路，是當地孫姓男子死亡，留下永和區土地35筆，其配偶及3名子女因逾期未主動報繳遺產稅，經台北國稅局追課遺產稅2500餘萬元，並裁處0.5倍罰鍰。

新北分署表示，國稅局一開始即看中永福段587地號（即豫溪街217巷）及685地號（即豫溪街162巷）等2筆土地（應有部分各3分之1，各約55坪及32坪），僅聲請拍賣該2筆土地，本次為第4次拍賣，底價分別為2612萬2850元及1630萬元（每坪約47.5萬元及51萬元），如未拍定，國稅局將當場聲明以底價承受，承受後，該2筆土地將得以抵償遺產稅及罰鍰。

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