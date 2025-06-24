汽車警報器嚇到女伴 高雄KTV爆喋血「肚破腸流」

高雄某KTV爆發客人打群架，一人被刺破肚子導致腸子外露。示意圖（資料照）

2025/06/24 11:52

〔記者黃佳琳／高雄報導〕劉姓男子與6名友人到KTV歡唱，結束後，同行女伴誤觸汽車警報器，造成警示聲大作，另組在門口聊天的薛姓男子等7人被警報聲嚇到，雙方為此起口角衝突，最後演變為全武行，衝突過程中，薛男被劉男拿刀刺了肚子4刀，導致肚破腸流，傷重送醫後撿回一命，劉男被法官依殺人未遂罪判刑5年10月。

判決指出，2023年12月1日晚上11點多，劉男與6名男、女朋友前往大寮區KTV歡唱，一行人唱到隔天凌晨2點多後，結束聚會走到KTV門口準備離去時，劉男同行的潘姓女伴誤觸車輛警報器，造成警示聲大作。

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當時也結束歡唱準備離去的薛男7名男女被突然乍響的警報聲嚇到，雙方為此起了口角衝突，劉嗆聲：「不然是要怎樣，要叫警察嗎？」，同行友人也助拳：「你如果要報警，那我們就打的重一點」，衝突一爆而發。

薛男和劉男互毆時，劉男眉眼處受傷，他了反擊，掏出隨身攜帶的小刀，往薛男肚子狠刺4刀，當場造成薛男腸子外露，薛男友人見狀報警，將他緊急送醫急救後撿回一命。

警方循線逮捕動手的劉男及林姓友人等3人送辦，高雄地方法院審理時，劉男4人坦承犯行，林男等人分別賠了6萬、10萬、15萬給劉男和解，被法官依傷害罪各判徒刑5月、6月，另宣告緩刑2年，而動刀行凶的劉男則被依殺人未遂罪判刑5年10月，可上訴。

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