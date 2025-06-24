車禍千萬別先講「沒看到」 律師揭地雷：讓你瞬間從0責任變40％！

律師劉韋廷提醒，發生車禍要保持冷靜，千萬不要亂認責任。示意圖。（資料照）

2025/06/24 11:48

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕很多人發生車禍時驚魂未定，一開口就說：「沒看到……」律師劉韋廷指出，這3個字是肇責的地雷，讓你瞬間從0責任變40%！他提醒，在車禍現場不要急著自責或認錯，「不是你的責任，更不能亂認」，否則後續恐面臨刑事責任或多付醫療等費用。

劉韋廷22日在臉書發文，描述車禍時，當警方詢問你怎麼撞上的？很多人一開口就說：「我沒看到他！」結果被警方寫進筆錄：「應注意而未注意」，肇責馬上拉高。

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劉韋廷表示，正確說法是，「我有減速觀察，當時對方突然衝出，我雖然緊急煞車，但因慣性才會撞上。」他強調，這不是「話術」，是保護自己權益的正確敘述。

其次，若被警察問車速多少？千萬不要自己亂猜。劉韋廷舉例，有駕駛（想都沒想）就脫口說：「大概五六十吧？」結果路口速限是40，「你親口承認超速，肇責又+1！」

劉韋廷說，如果不確定，可以說：「我依照路口速限行駛，實際速度可能需要調閱行車記錄器釐清。」

另外，如果遇到警察稱，「反正你有保險，先簽認次要責任，我們才能處理。」也不要因為怕事，就傻傻認下去，因為一旦認了次要責任，「後續刑事責任、醫療費、精神賠償、休業損失，都可能找上你」。

劉韋廷強調，「保險會賠錢，但不會幫你洗清肇責。」他提醒駕駛人，「車禍現場要冷靜，別急著自責或認錯。所有說詞都會記進筆錄，慎言！」如果不確定責任歸屬，請律師協助釐清後再表態。「警方會調影像，但你的說詞，也會成為輔助證據。」

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